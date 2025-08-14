사진=텐아시아DB

사진=곽튜브 유튜브 캡처

여행 유튜버 겸 방송인 곽튜브(본명 곽준빈)가 결혼을 전제로 연애 중임을 밝힌 가운데, 소속사 측도 "여자친구가 있는 게 맞다"라며 열애 사실을 인정했다.14일 곽튜브의 소속사 SM C&C 측은 텐아시아에 "곽튜브가 유튜브에서 말한 내용은 전부 사실이다. 여자친구가 있는 게 맞고, 진지하게 만나고 있다"라며 "영상에 나온 내용 외에는 별도로 드릴 수 있는 말씀이 없는 점 양해 부탁드린다"고 밝혔다.곽튜브는 지난 13일 자신의 유튜브 채널을 통해 "여자친구가 있다. 결혼 생각도 있다"고 말했다. 이어 그는 "일반인이다. 데이트는 주로 집에서만 한다. 맛집도 많이 다닌다"라며 "소개를 받아 만나게 됐다"고 설명했다.구독자 200만 명을 보유한 곽튜브는 현재 '지구마불 세계여행', '곽준빈의 세계 기사식당', '데블스 플랜', '전현무계획', '추성훈의 밥값은 해야지', '크레이지 리치 코리안' 등 다양한 방송에 출연 중이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr