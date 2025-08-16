사진=텐아시아DB

가수 임영웅(34)이 정규 2집 'IM HERO 2' 발매를 앞두고 팬들과 함께하는 특별한 청음회를 연다.14일 CGV 측은 "3년여 만에 정규 2집 'IM HERO 2'로 돌아오는 임영웅이 팬클럽 '영웅시대'를 위해 청음회를 개최한다"고 밝혔다. 청음회는 오는 28일 전국 CGV 약 50여 개 극장에서 동시 진행된다. 규모는 약 5만 명으로, 음원 공개 전 청음 이벤트로는 국내 최대 규모다.청음회에서는 정규 2집 수록곡 전곡과 타이틀곡, 뮤직비디오까지 최초 공개된다. 관객들은 웅장한 스크린과 입체적인 음향을 통해 마치 콘서트장에 온 듯한 몰입감 속에서 신곡을 즐길 수 있다. 청음회에 참석한 전원에게는 앨범 발매와 청음회를 기념하는 스페셜 한정 특전이 증정된다.앞서 임영웅은 정규 2집을 CD 판매 없이 앨범북 형태로만 제작해 팬들의 부담을 덜고, 환경까지 생각하는 제작 방식으로 호평받았다. 임영웅은 "오랜 시간 심혈을 기울여 완성한 'IM HERO 2'를 팬들과 가장 먼저 나누고 싶었기에 이번 청음회를 기획하게 됐다"라며 "음악과 감동이 함께하는 소중한 시간이 되기를 바란다"고 말했다.청음회 예매는 오는 21일 오전 10시부터 극장별로 순차적으로 오픈된다. 청음회와 관련된 자세한 내용은 CGV 홈페이지 및 APP을 통해 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr