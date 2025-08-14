/사진 = 빅히트뮤직

신인 그룹 코르티스(CORTIS)가 송 캠프의 기억을 담은 콘셉트 사진을 선보였다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 14일 0시 팀 공식 SNS에 데뷔 앨범 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’(컬러 아웃사이드 더 라인스)의 두 번째 콘셉트 사진을 게재했다. 사진 속 멤버들은 미국 로스앤젤레스의 거리를 거닐며 자유분방한 매력을 발산한다. 다 같이 트럭 트렁크에 몸을 싣거나 파이프라인에 올라타 앉는 등 틀에 얽매이지 모습으로 보는 이들의 흥미를 자극한다.배경이 된 로스앤젤레스는 지난해 멤버들이 데뷔 앨범 작업을 한 장소라 더욱 의미 있다. 코르티스는 3개월 동안 이곳에 머무르며 창작에 몰두했다. 아직 데뷔도 하지 않은 신인이 전원 해외 송 캠프에 참여하는 것은 매우 이례적이다. 하지만 ‘영 크리에이터 크루’인 이들은 도심 곳곳에서 영감을 받아 음악, 안무, 영상 등을 직접 제작하며 팀 색깔을 찾아갔다. 로스앤젤레스는 코르티스가 방향성을 다진 곳이자 시작점인 셈이다. 다섯 멤버는 올 3월 로스앤젤레스를 다시 방문해 당시의 추억을 회상하며 콘셉트 사진을 촬영했다.한편 코르티스는 오는 18일 오후 6시 타이틀곡 ‘What You Want’(왓 유 원트) 음원과 콘셉추얼 퍼포먼스 필름을 발표하고 전격 데뷔한다. 이 노래는 로스앤젤레스 송 캠프에서 탄생했다. 새로운 세상에 발을 들인 코르티스의 다짐을 담은 선언문 같은 곡이다. 다섯 멤버는 원하는 것을 주저하지 않고 손에 넣겠다고 당차게 외친다.데뷔 음반 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’는 9월 8일 오후 6시 정식 발매된다. 다섯 멤버 모두 앨범 크레디트에 이름을 올렸다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr