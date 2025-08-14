사진=임수향 SNS

사진=임수향 SNS

사진=임수향 SNS

배우 임수향이 해명했다.임수향은 지난 13일 자신의 인스타그램 스토리에 "너무 많이들 물어보셔서... 이거 진짜 타투 아니에요"라는 문구와 함께 하나의 게시물을 업로드했다.공개된 업로드 속에는 임수향이 배우 기은세, 모델 이시안과 함께 한 행사에 참석한 모습. 이날 임수향은 등이 훤히 보이는 화이트 드레스를 착용했는데, 등과 오른쪽 풀뚝 등 여러 곳에 타투가 그려져 있어 팬들의 의문을 자아낸 것. 이에 임수향은 가짜라며 의심을 일축했다.한편 임수향은 2011년 드라마 '신기생뎐'에서 첫 주연을 맡아 대중의 주목을 받은 이후 '아이리스2', '감격시대', '불어라 미풍아', '내 아이디는 강남미인', '우아한 가', '닥터로이어', '미녀와 순정남' 등 다수의 작품에 출연했다.임수향은 MBC 리얼리티 프로그램 '남극의 셰프'로 시청자들을 만난다. '남극의 셰프'는 사명감 하나로 혹독한 남극 환경에 고립되어 살아가는 월동대원들을 위해 따뜻한 한 끼를 대접하는 과정을 담는 프로그램으로 올해 방송 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr