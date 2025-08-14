사진=임수향 SNS
배우 임수향이 해명했다.

임수향은 지난 13일 자신의 인스타그램 스토리에 "너무 많이들 물어보셔서... 이거 진짜 타투 아니에요"라는 문구와 함께 하나의 게시물을 업로드했다.

공개된 업로드 속에는 임수향이 배우 기은세, 모델 이시안과 함께 한 행사에 참석한 모습. 이날 임수향은 등이 훤히 보이는 화이트 드레스를 착용했는데, 등과 오른쪽 풀뚝 등 여러 곳에 타투가 그려져 있어 팬들의 의문을 자아낸 것. 이에 임수향은 가짜라며 의심을 일축했다.
한편 임수향은 2011년 드라마 '신기생뎐'에서 첫 주연을 맡아 대중의 주목을 받은 이후 '아이리스2', '감격시대', '불어라 미풍아', '내 아이디는 강남미인', '우아한 가', '닥터로이어', '미녀와 순정남' 등 다수의 작품에 출연했다.

임수향은 MBC 리얼리티 프로그램 '남극의 셰프'로 시청자들을 만난다. '남극의 셰프'는 사명감 하나로 혹독한 남극 환경에 고립되어 살아가는 월동대원들을 위해 따뜻한 한 끼를 대접하는 과정을 담는 프로그램으로 올해 방송 예정이다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지