사진=오아시스 SNS

내한 공연을 앞둔 영국 밴드 오아시스가 SNS에 욱일기 사진을 올려 논란에 휩싸였다.오아시스는 지난 8일 SNS에 "'모닝 글로리'의 새로운 비주얼을 확인해달라"는 글과 함께 영상을 게재했다.공개된 영상에서는 1995년 발매된 '모닝 글로리'가 여러 이미지로 표현됐다. 이 가운데 해가 떠오르는 장면에 일본 제국주의 상징인 욱일기를 형상화한 듯한 이미지가 포함됐다.국내 누리꾼들은 해당 게시물에 댓글을 남기며 이를 비판했다. 이들은 "영상 내리고 사과하라", "한국에 와서 공연할 생각이 없는 거냐", "광복절 앞두고 무슨 일이냐", "한국에서 돈은 벌고 싶지만 한국을 존중하는 마음은 없는 거냐. 실망스럽다", "역사 공부를 먼저 해라" 등의 목소리를 냈다. 게시물이 올라온 지 4일이지난 이날까지 오아시스는 별다른 입장을 내놓지 않았다.지난달에는 멤버 리암 갤러거가 동양인 비하 발언으로 뭇매를 맞았다. 리암 갤러거는 자신의 SNS에 "칭총"이라는 글을 올렸다. '칭총'은 동아시아인을 비하할 때 쓰이는 인종차별 표현이다. 팬들의 지적에도 이를 대수롭지 않게 여기던 그는 논란이 커지자 게시물을 삭제하고 "누군가의 기분을 상하게 했다면 죄송하다. 저는 모든 사람을 사랑하며, 어떠한 차별도 하지 않는다"고 사과했다.한편, 오아시스는 오는 10월 21일 경기 고양종합운동장에서 16년 만의 내한 공연을 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr