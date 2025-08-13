차은우/ 사진=육군훈련소 홈페이지 캡처

그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우의 훈련소 근황이 공개됐다.13일 육군훈련소 홈페이지에는 차은우의 모습이 담긴 '훈련병 스케치' 사진이 올라왔다.사진 속 차은우는 두 손을 무릎 위에 가지런히 올린 채 정면을 바라보고 있다. 중대장 훈련병 완장을 찬 모습이다.차은우는 지난달 28일 충남 논산 육군훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받고 있다. 이후 육군 군악대에서 복무하며, 전역 예정일은 2027년 1월 27일이다.지난 4일에는 아스트로 멤버 윤산하가 팬 소통 플랫폼을 통해 차은우의 근황을 전했다. 윤산하는 "토요일에 은우 형이 단체방에 메시지를 보내 '명준이 형(MJ) 어떻게 버텼냐, 살려달라'고 하더라"며 "체력이 좋은 형인데도 쉽지 않은가 보다. 그래도 적응은 잘하고 있는 것 같다"고 했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr