사진=텐아시아DB
사진=텐아시아DB
배우 송강호가 AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션에 합류하며 공식 1호 소속 배우가 됐다. 그는 앞서 고소영, 혜리, 나나, 티파니 영 등 다수의 유명 연예인이 소속된 써브라임에 몸담았으나, 계약 만료 후 새로운 둥지를 찾았다.

14일 G-DRAGON(지드래곤)의 소속사로도 잘 알려진 갤럭시코퍼레이션이 송강호 배우의 영입을 공식적으로 발표했다.
사진=갤럭시코퍼레이션
사진=갤럭시코퍼레이션
송강호 배우의 이번 합류는 갤럭시코퍼레이션의 비전인 AI 엔터테크가 전통적인 엔터테인먼트의 경계를 넘어 기술과 예술이 융합된 새로운 미래를 제시할 것으로 기대되고 있다.
사진=갤럭시코퍼레이션
사진=갤럭시코퍼레이션
최용호 갤럭시코퍼레이션 대표는 "글로벌 영화산업 세계화에 크게 기여한 송강호 배우와 함께 새로운 AI 엔터테크 시대를 열게 되어 매우 영광"이라고 전했다.
사진=갤럭시코퍼레이션
사진=갤럭시코퍼레이션
송강호는 네 편의 천만 관객 영화를 보유한 배우로, 대한민국 최초 제75회 칸 영화제 남우주연상을 받으며 국제적인 영향력을 공고히 했다. 최근 그의 주연작 '기생충'은 뉴욕타임스 선정 '21세기 최고의 영화 100편'에서 전 세계 1위를 차지하며 독보적인 존재감을 다시 한번 입증했다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지