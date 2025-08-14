사진=텐아시아DB

배우 송강호가 AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션에 합류하며 공식 1호 소속 배우가 됐다. 그는 앞서 고소영, 혜리, 나나, 티파니 영 등 다수의 유명 연예인이 소속된 써브라임에 몸담았으나, 계약 만료 후 새로운 둥지를 찾았다.14일 G-DRAGON(지드래곤)의 소속사로도 잘 알려진 갤럭시코퍼레이션이 송강호 배우의 영입을 공식적으로 발표했다.송강호 배우의 이번 합류는 갤럭시코퍼레이션의 비전인 AI 엔터테크가 전통적인 엔터테인먼트의 경계를 넘어 기술과 예술이 융합된 새로운 미래를 제시할 것으로 기대되고 있다.최용호 갤럭시코퍼레이션 대표는 "글로벌 영화산업 세계화에 크게 기여한 송강호 배우와 함께 새로운 AI 엔터테크 시대를 열게 되어 매우 영광"이라고 전했다.송강호는 네 편의 천만 관객 영화를 보유한 배우로, 대한민국 최초 제75회 칸 영화제 남우주연상을 받으며 국제적인 영향력을 공고히 했다. 최근 그의 주연작 '기생충'은 뉴욕타임스 선정 '21세기 최고의 영화 100편'에서 전 세계 1위를 차지하며 독보적인 존재감을 다시 한번 입증했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr