SNS

SNS

SNS

SNS

SNS

SNS

배우 이장우가 조혜원과의 11월 결혼을 앞두고도 통통한 모습을 보였다.최근 이장우는 자신의 계정을 통해 "MBC <시골마을 이장우2> 강화도에서 나랑 보물찾기 할 사람~?"이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 이장우는 강화도 촬영 현장 비하인드를 공개했다.'시골마을 이장우'는 이장우가 시골 마을에 녹아들어 지역 어르신들과 함께 조용했던 공간을 웃음과 이야기로 채우고, 지역 재생을 위해 고군분투하는 과정을 담은 프로그램이다. 지난해 이장우는 전북 김제를 배경으로 한 해 동안 마을 주민들과 함께 어울리며 버려진 폐양조장을 ‘핫플레이스’로 재탄생시킨 바 있다. 지역경제 활성화에 일조했던 '시골마을 이장우'가 이번에는 강화도 지역 활성화를 위해 떠난다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr