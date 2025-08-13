이미지 크게보기 사진 = 웹 예능 '이게진짜최종'

배우 최여진이 남편 관련 각종 루머에 대해 직접 입을 열었다.13일 공개된 웹 예능 '이게진짜최종' 채널에 파자매 파티의 '세기의 사랑'편에서 최여진은 최근 결혼 발표 이후 불거진 남편 관련 루머를 해명하며 솔직한 심경을 밝혔다.최여진은 남편을 "행복과 사랑의 정의를 바꿔준 사람"이라고 소개하며 강한 신뢰와 애정을 드러냈다. 이어 이단 종교 교주설, 그룹 회장 혼외자설, 가평 땅부자설 등 다양한 루머에 대해 "부인할 가치도 없어 재미있게 보고 있었다"고 솔직하게 밝혔다.특히 최여진은 "오히려 관련 종교계에서 '제발 부인 좀 해달라'고 연락을 받았다"며 웃지 못할 에피소드를 전하기도 했다. 또한 재혼한 남편과 전처의 관계에 대한 방송 속 장면에서도 "방송에 보이는 건 진실이 아니다. 전처 분이 직접 방송에서 해명도 해주셨다"고 강조했다.그는 "전처와 방송에 출연한 적이 있었는데 그걸 보고 오해를 한 거다. 보이는 게 다 진실은 아니다"며 "언니라는 호칭을 쓰기는 하는데 편한 언니 동생 사이는 아니다"고 해명했다.앞서 3월 최여진은 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에 남편과 함께 출연해 남편의 전 아내가 "(최여진의 남편이) 나랑은 다 정리하고 이혼하고 만난 건데 왜 이렇게 다들 말이 많냐. 내가 응원한다는데"고 루머에 대해 직접 해명한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr