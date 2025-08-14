사진=텐아시아DB

사진=JYP엔터테인먼트

1989년생 2PM 장우영이 9월 27일과 28일 서울에서 단독 공연을 개최하고 팬들과 만난다.JYP엔터테인먼트는 13일 오후 장우영 공식 SNS 채널에 '2025 Jang Wooyoung Concert ' half half ''(2025 장우영 콘서트 '하프 하프') 포스터를 게재했다. 이에 따르면 장우영은 오는 9월 27일~28일 양일간 서울 광진구 YES24 라이브홀에서 총 2회 솔로 단독 콘서트를 개최한다.공개된 포스터는 낮과 밤의 상반된 분위기가 한데 담겼다. 푸른 잔디와 화분으로 가득 찬 낮의 정원 위로 화려한 불꽃놀이가 터지는 밤의 하늘이 펼쳐져 있다. 공연명 '' half half ''는 감각적이고 에너지 넘치는 퍼포먼스부터 섬세하고 완성도 높은 사운드 중심의 무대까지 아티스트 장우영의 음악적 매력을 온전히 보여주겠다는 의미를 담고 있다.이번 공연은 2018년 첫 솔로 콘서트 'WOOYOUNG 1st SOLO CONCERT "엥? CALL!"'(우영 첫 번째 솔로 콘서트 "엥? 콜!") 이후 7년여 만에 성사된 것으로 뜨거운 기대를 모은다. '타고난 춤꾼', '퍼포먼스 장인'이자 탁월한 작사, 작곡 역량을 바탕으로 여러 K팝 명곡을 탄생시킨 '싱어송라이터' 장우영의 입체적 매력이 올가을 팬들에게 한층 가깝게 전해질 전망이다.장우영의 단독 콘서트 '' half half '' 티켓은 YES24에서 예매 가능하며 오는 18일 오후 8시부터 오후 11시 59분까지 장우영 공식 팬클럽 선예매, 20일 오후 8시부터 오후 11시 59분까지는 HOTTEST 9기 회원을 대상으로 선예매가 진행된다. 22일 오후 8시에는 일반 예매가 오픈되며 보다 자세한 사항은 장우영 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.장우영은 6월 반가운 솔로 컴백작 'Simple dance'(심플 댄스)를 발표했다. 음악, 예능 등 다양한 분야에서 존재감을 발휘하고 있는 장우영이 2025년 하반기에도 활발한 활동으로 활약세를 잇는다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr