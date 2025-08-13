넷플릭스

JMS 탈퇴자들이 새 인생을 살아가고 있다.13일 서울 용산구 CGV 아이파크몰에서는 넷플릭스 다큐멘터리 시리즈 '나는 생존자다' 제작발표회가 진행됐다. 행사에는 조성현 PD가 함께했다. 조 PD는 앞서 '나는 신이다'를 비롯해 'PD수첩' 'DMZ 더 와일드' '휴먼다큐사랑' 등을 연출한 바 있다.‘나는 생존자다’는 2023년 공개된 ‘나는 신이다’의 두번째 이야기다. 대한민국을 충격에 빠뜨린 네 개의 참혹한 사건을 8부에 담았으며, 오는 15일 공개를 앞두고 있다.이날 조 PD는 "JMS 탈교한 분들과 단톡방이 있는데 '나는 신이다' 보고 탈교했다는 이야기 들으면 기쁘다. 그런 일이 이어졌으면 좋겠다. 여전히 그 안에 계신 분들이 계신데 그분들께 얼마나 큰 영향을 끼칠지 모르겠지만 제발 좀 나와달라"고 말했다.이어 "지난 4년을 통해 무엇을 얻었지 생각해봤다. 신도 절반이 탈퇴한 JMS 상황을 보면 그것이 나에게 위로가 될까. 정명석이라는 교주가 징역형을 선고 받은게 위로가 될까. 나에게 제일 기쁜 소식은 다른게 아니었고 JMS 안에서 결혼할 수 없었던 스타라는 분들이 있는데 그분들이 나와서 탈교하고 나와서 아이를 낳고, 메이플도 12월이면 딸의 엄마가 될 예정"이라고 덧붙였다.그러면서 "다른 것보다 그 안에 있던 분들이 일상의 행복을 되찾고 그것을 넘어 새로운 생명을 낳는 것까지 이어졌으니 해볼만한 일이었다는 생각이 들었다. 무엇보다 그런 것들이 행복하다"고 강조했다.한편 '나는 생존자다'는 오는 15일 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr