사진=한지민 SNS

배우 한지민이 러블리한 면모를 보였다.한지민은 지난 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "하나 둘 셋 찰칵!"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에서 한지민은 손가락 만큼 작은 캐릭터 장난감 카메라를 들고 귀여운 반지까지 착용한 채 촬영하는 제스처를 취하고 있는 모습. 사랑스러운 비주얼 만큼이나 러블리한 행동으로 팬들의 심쿵을 자아냈다.한편 한지민은 내년 방송 예정인 JTBC 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'으로 대중들과 만난다. 해당 작품은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에서 각기 다른 매력을 가진 두 남자를 만나며 진정한 사랑의 의미를 찾아가는 이야기다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr