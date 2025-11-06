사진=이호선 SNS

'이혼숙려캠프'에 출연해 얼굴이 알려진 이호선 교수가 스트레스 증상을 밝히며 조언을 아끼지 않았다.이호선 교수는 지난 5일 자신의 인스타그램에 "저는 스트레스가 생기면 대개 귀가 헐거나 비듬이 생긴다"며 "아버지를 닮았다. 외이도가 헐어 물속에 들어간 듯 소리가 울렁찔렁하게 들리고 귀에서 용천수가 흐른다:고 고백했다.이어 이 교수는 "그럴 땐 남다른 경험을 한다. 소리가 야릇하게 들리니 말하는 사람의 입에 더 집중하게 된다"며 "발음을 가능하면 정확히 하는 사람들의 말은 더욱 잘 이해가 되고, 입모양이 정확하면 말을 좀 더 잘 알아듣게 된다"고 말했다. 그러면서 "청력을 잃은 친구가 제게 '호선아 넌 입모양이 정확해서 말을 알아듣기 좋아'라고 했던 기억이 난다"고 전했다.이 교수는 우물거리지 말고 알아듣게 말하라고 강조했다. 그는 "우물쭈물하다 사랑을 놓치듯 우물거리다 소중한 순간을 놓칠 수 있다"며 "나를 오해하는 사람들과 내 말을 못 알아듣는 사람들에게 크게 소리 지르지 말고 정확히 알려달라"고 권했다. 이 교수는 "정확히 말해야 사랑을 잡고 분명히 말해야 사랑의 순간을 붙잡는다"며 "지금 정확히 고백하라"고 권유했다.한편 1971년생으로 올해 54세인 이 교수는 연세대학교 대학원에서 상담학 박사 학위를 취득한 후 주로 부모 교육과 가족, 그리고 중노년의 삶이라는 주제에 대해 연구하고 강의하고 있다. 현재는 소통전문가 겸 부부상담가로 활동하면서 숭실사이버대학교 교수로 재직 중이다.최근에는 상담 전문가로서 MBC, KBS, SBS, YTN, JTBC, MBN 등 여러 방송국의 뉴스 패널을 겸하고 있다. 이 외에도 EBS 라디오 '행복한 교육세상', TBS '송정애의 좋은 사람들', JTBC '이혼숙려캠프' 등에서 상담 코너를 맡고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr