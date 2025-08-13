앰퍼샌드원/ 사진 제공=FNC엔터테인먼트

앰퍼샌드원/ 사진 제공=FNC엔터테인먼트

앰퍼샌드원/ 사진 제공=FNC엔터테인먼트

앰퍼샌드원/ 사진 제공=FNC엔터테인먼트

앰퍼샌드원/ 사진 제공=FNC엔터테인먼트

그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 컴백 쇼케이스를 성공적으로 마무리했다.앰퍼샌드원은 지난 12일 서울 스카이아트홀에에서 미니 3집 'LOUD & PROUD'(라우드 앤 프라우드) 발매 기념 컴백 쇼케이스를 개최했다. 이번 쇼케이스는 유튜브 및 위버스 채널을 통해서도 생중계되어 전 세계 팬들이 함께했다.이날 앰퍼샌드원은 새 앨범 타이틀곡 '그게 그거지 (That's That)'로 쇼케이스의 포문을 힘차게 열었다. 앰퍼샌드원은 한층 강렬해진 매력과 절도 있는 칼군무로 시작부터 화려한 인상을 남겼다. 이어 컴백 소감과 근황을 전하고, 새 앨범에 대해 소개하는 시간을 가졌다. 또한 앨범을 준비하며 찍은 사진과 에피소드도 공개해 팬들의 뜨거운 환호가 이어졌다.이어 앰퍼샌드원은 미니 2집 타이틀곡 'Kick Start'와 새 앨범 수록곡 '삐걱삐걱 (Seesaw)' 무대를 선보이며 파워풀한 퍼포먼스로 시선을 사로잡았다. 또 불량 천사와 모범 천사로 그룹을 나눠 미션을 수행하는 '천사야 부탁해' 코너를 통해 팬들과 특별한 추억을 쌓아갔다. 마지막으로는 많은 사랑을 받았던 곡 'Whip It' 무대로 쇼케이스의 대미를 장식했다.공연을 마무리하며 앰퍼샌드원은 "오랜만에 쇼케이스를 할 수 있어서 너무 좋았고 재밌었다. 이번 컴백 열심히 준비했으니 함께 많이 즐겨주시면 좋을 것 같다. 더 성장해서 더 큰 공연장에서 만날 수 있도록 열심히 노력하겠다. 앞으로 앰퍼샌드원의 활동에도 많은 기대 부탁드린다"라며 진심 어린 소감을 전했다.또한 본 공연이 끝난 후 앰퍼샌드원은 쇼케이스에 참석한 팬들을 위해 앙코르곡으로 'Slide', 'Crazy Stupid Fun' 무대를 깜짝 공개했다. 뿐만 아니라 공연장 앞에서 하이바이 이벤트를 진행하며 마지막까지 팬들을 열렬히 배웅했다.지난 12일 오후 6시에 발매된 미니 3집 'LOUD & PROUD'는 앰퍼샌드원의 자신감 넘치고 당당한 에너지를 담은 앨범이다. 이번 앨범은 타이틀곡 '그게 그거지 (That's That)'를 포함해 총 6곡이 수록되어 있으며, 나캠든과 마카야가 전곡 작업에 참여해 앰퍼샌드원만의 색을 녹여냈다.컴백 쇼케이스를 마무리한 앰퍼샌드원은 음악방송, 콘텐츠 등을 통해 활발한 활동을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr