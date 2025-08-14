/ 사진 제공: tvN

배우 이채민이 ‘폭군의 셰프’ 속 폭군 이헌 역을 맡았다. 앞서 이 작품은 박성훈이 남자 주인공으로 캐스팅됐지만, 지난해 말 그의 SNS에 음란물이 게재되며 큰 논란이 일었고, 결국 하차했다. 이후 해당 역할은 이채민이 맡게 됐다.tvN 새 토일드라마 ‘폭군의 셰프’(연출 장태유, 극본 fGRD, 기획 스튜디오드래곤, 제작 필름그리다, 정유니버스)는 최고의 순간 과거로 타임슬립한 셰프가 최악의 폭군이자 절대 미각의 소유자인 왕을 만나며 벌어지는 서바이벌 판타지 로맨틱코미디 드라마이다.청춘 배우 이채민(이헌 역)이 데뷔 이후 첫 왕 역할에 도전해 이목이 쏠리고 있는 상황. ‘폭군의 셰프’에 끌린 이유는 무엇일지 궁금해지는 가운데 이채민은 “우선 요리라는 주제가 흥미롭게 다가왔고 이헌이 입체적인 캐릭터라 매력을 느꼈다. 또 평소 좋아하던 장태유 감독님의 작품이라 더욱 하고 싶었다”고 전했다.그중에서도 이헌(이채민 분)이라는 인물에 대해서는 “다가설 수 없는 태풍처럼 마구 휘젓고 다니는 역동적인 인물 같았다. 불안한 심리 상태와 혈기 왕성한 성격을 가졌으나 뜻밖의 엉뚱한 면도 있다”고 소개했다. 이어 “고기와 다양한 재료가 어우러진 육개장처럼 난폭한 면을 가졌지만 그 안에 다채로운 면모를 가진 입체적인 인물”이라며 비유를 덧붙였다.이렇게 여러 가지 면모를 가진 캐릭터를 소화하고자 이채민은 “왕의 위치에서 오는 위엄과 자유분방함이 공존할 수 있도록 무거운 톤과 가벼운 톤의 조화를 맞추려고 했다. 강렬한 눈빛이 돋보일 수 있도록 스타일링에 대한 부분들에도 많은 의견을 냈고 주어진 상황에 대응하는 이헌만의 표현법을 만들기 위해 노력했다”며 준비 과정을 밝혔다.특히 티저 영상 공개 이후 이채민의 액션 연기에 대한 반응이 이어지고 있는 바, “승마를 새롭게 배웠다. 또 현장에서 검술과 활쏘기 훈련 등을 받으면서 무술팀과 협업을 거쳐 액션에 대한 완성도를 높이려고 노력했다”고 했다.마지막으로 이채민은 ‘폭군의 셰프’의 관전 포인트로 “요리라는 매개체를 통해 미스터리와 로맨스를 오가는 다양한 볼거리”를 꼽았다. 극 중 요리를 통해 맛과 정을 나누는 연지영(임윤아 분)과 이헌의 관계를 비롯해 궐 내에서 벌어지는 암투 등 눈을 뗄 수 없는 재미를 예고해 호기심을 키운다.tvN 새 토일드라마 ‘폭군의 셰프’는 오는 8월 23일(토) 밤 9시 10분에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr