김승수♥유호정, 결국 '쇼윈도 부부' 의혹 불거졌다…가족보다 먼저라더니 갈등 ('사랑을처방')

사진제공=KBS

‘사랑을 처방해 드립니다’가 각기 다른 사랑의 온도차를 가진 박기웅-진세연, 김승수-유호정, 김형묵-소이현의 커플 스틸을 공개했다.오는 2026년 1월 31일 오후 8시 첫 방송되는 KBS2 새 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며, 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 이야기를 담는다.23일 공개된 스틸에서는 각각 다른 서사와 매력을 담은 세 커플의 모습이 담겨 있어 시선을 사로잡는다.먼저 극 중 패션 트렌드와 경영 감각을 두루 갖춘 태한 그룹 패션사업부 총괄이사 양현빈 역의 박기웅과 전직 의대생이자 현재는 태한 그룹의 의류 디자이너 공주아 역의 진세연은 ‘원수의 아들과 딸’이라는 관계성에서 오는 ‘현대판 로미오와 줄리엣’ 케미를 선보인다. 긴장과 설렘을 오가는 두 사람의 아슬아슬한 모멘트가 예상되는 가운데, 우월한 비주얼을 자랑하는 이들의 투 샷이 기대와 걱정을 동시에 자아낸다.‘완벽한 가정의 아이콘’ 김승수와 유호정의 다정한 모습도 포착됐다. 공명정대한 의원의 대표원장 공정한과 그의 아내이자 정신건강의학과 전문의 한성미가 그 주인공이다. 가족보다 환자를 먼저 생각하는 공정한 덕분에 사랑 전도사로 추앙받던 한성미의 삶에도 위기가 찾아온다. 신념과 현실 사이에서 갈등하며 ‘쇼윈도 부부’라는 구설에 오르게 된 두 사람이 이 문제를 어떻게 해결할지 궁금증을 끌어올린다.양지바른 한의원의 한의사 양동익 역의 김형묵과 그의 두 번째 아내 차세리 역의 소이현은 ‘비밀 부부’다운 흥미로운 서사로 파격적인 전개를 선사한다. 차세리는 감정 표현에 서툰 남편 동익의 마음을 보듬고 존경받는 인물로 만들어내려는 ‘내조의 여왕’을 자처한다. 두 사람의 편안한 미소 이면에 어떠한 사연과 욕망이 감춰져 있을지 주목된다.길 하나를 사이에 두고 매일 싸워대는 공명정대한 의원과 양지바른 한의원을 배경으로 세 커플이 과연 어떤 전개를 이끌어갈지, 이들이 펼칠 다채롭고 흥미진진한 서사에 대한 기대감이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr