'연수입 40억' 전현무, 출연료 얼마나 비싼가보니…"복권 당첨 수준" ('전현무계획2')

사진=텐아시아DB

연 수입 약 40억 원 이상으로 추정되는 전현무가 자신의 출연료를 걸고 역대급 내기에 나선다.15일 방송되는 ‘전현무계획2’(MBN·채널S 공동 제작) 42회에서는 ‘57번째 길바닥’으로 통영을 찾은 전현무-곽튜브(곽준빈)가 현지 ‘찐’ 맛집을 탈탈 터는 먹트립이 펼쳐진다.이날 강렬한 태양을 뚫고 맛을 찾아 나선 전현무는 “이곳이 ‘동양의 나폴리’로 불리는 통영”이라고 소개한다. 곽튜브는 “언제 오나 했다~”며 반가워하고, 전현무는 “사실 통영은 서울 사람들도 많이 오는 곳이다. 관광지일수록 맛집 찾기가 쉽지 않다”며 ‘발굴잼’을 예고한다.이후 두 사람은 ‘통영의 간판 음식’으로 통하는 충무김밥을 첫 끼로 정해 ‘길거리 인터뷰’를 시도한다. 이때 시장 상인들 및 현지인들은 압도적으로 한 ‘충무김밥 맛집’을 추천하는데, 전현무-곽튜브는 곧장 해당 맛집으로 가서 ‘찐’ 감탄이 터지는 먹방을 선보인다.전현무는 곽튜브에게 “오늘 올 ‘먹친구’는 네가 못 맞힐 거다. 맞힌다면 내 출연료를 전부 주겠다”고 돌발 제안한다. 곽튜브는 “형 출연료를 주겠다고? 완전 복권 당첨 수준 아니냐. 인생을 바꿀 수 있는 기회”라며 너스레를 떤다. 과연 곽튜브가 전현무의 출연료를 챙길 수 있을지 관심이 쏠리는 가운데, 잠시 후 두 사람은 배우 이병준을 ‘먹친구’로 영접한다. 이병준은 전현무를 보자 “우리는 6개월간 살을 맞댄 사이”라고 털어놔 곽튜브를 놀라게 한다.‘전현무계획2’는 이날 오후 9시 10분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr