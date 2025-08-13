사진=김소현 SNS

사진=김소현 SNS

사진=김소현 SNS

사진=김소현 SNS

사진=김소현 SNS

사진=김소현 SNS

뮤지컬 부부 손준호와 김소현이 런던에서의 근황을 전했다.김소현은 지난 11일 자신의 인스타그램에 "가족여행"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 김소현은 남편 손준호 그리고 아들 주안 군과 함께 영국 런던에서 단란한 시간을 보내고 있는 모습. 특히 멋을 잔뜩 낸 세 사람은 비주얼 가족 면모를 보여 눈길을 끌었다.앞서 김소현은 한 가족 예능에 출연해 주안 군이 '상위 0.1%' 영재 판정을 받은 적이 있다고 언급했다. 김소현은 "영재 테스트를 받았는데 1000명 중 1등이 나왔다"면서 "영재원에서 영재 교육을 권유했지만 주안이가 부담을 느낄까 봐 거절했다"고 했다.실제로 김소현과 그의 어머니 그리고 여동생이 모두 서울대학교 성악과 출신이며, 아버지 김성권 교수는 서울대병원 신장내과 교수를 역임했다. 남동생 또한 의대 교수이고 김소현의 남편 손준호 역시 연세대학교 성악과 출신이다.한편 김소현과 손준호는 2011년 결혼해 2012년 아들 주안을 품에 안았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr