사진=한지민 SNS

사진=한지민 SNS

배우 한지민이 정은혜 작가의 방송 출연을 응원했다.한지민은 지난 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "은혜의 이야기 많은 관심 부탁드려요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 한지민이 2022년 방영된 드라마 '우리들의 블루스'로 인연을 맺게된 다운증후군 화가 정은혜의 예능 출연을 응원하고 있는 모습. 특히 화면에는 '세상 밖으로 나온 은혜'라는 자막과 환하게 웃고 있는 정 작가의 행복해 보이는 얼굴이 포착돼 정 작가를 향한 한지민의 애정이 전해졌다.앞서 이날 방송된 SBS 예능 '동상이몽 2-너는 내 운명' 400회 특집에는 '우리들의 블루스' 속 배우 한지민 언니 역할로 사랑받은 정 작가와 조영남 부부가 출연했다. 이들 부부는 발달장애인 공공일자리에서 만나 1년 간 연애 후 지난 5월 결혼했다.방송에서 한지민은 영상 통화를 통해 정은혜에게 "신혼 생활 잘하고 있냐" 물었다. 이에 정은혜는 "꽁냥꽁냥하면서 살고 있다"며 남편 조영남의 손을 꼭 잡았다. 이후 한지민은 "뭐가 제일 좋냐", "영남 씨가 또 아침에 커피 내려주셨냐" 등 신혼 생활에 대한 궁금증을 물어 깊은 우정을 실감케 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr