사진제공 = 엠피엠지뮤직

밴드 터치드(TOUCHED)가 새 EP '레드 시그널'(Red Signal)을 발매한다.소속사 엠피엠지뮤직은 11일 오후 6시, 공식 SNS를 통해 EP 타이틀곡 'Ruby'의 뮤직비디오 티저를 공개했다.티저에는 연주 중인 터치드 멤버들의 모습과 함께 네 명의 배우가 등장한다. 영상의 마지막 장면에는 빨간 머리의 여배우가 무언가에 쫓기는 듯한 모습이 담겨, 박진감 넘치는 스릴러 영화를 연상시킨다. 강렬한 사운드와 어우러진 티저 영상은 'Ruby'의 매력을 한층 끌어올린다.공개 직후 팬들은 "터치드가 말아주는 새빨간 맛", "너무 기대된다, 목빠지기 일보직전", "더 궁금해졌어요" 등 뜨거운 반응을 보였다.이번 앨범에는 타이틀곡 '루비'(Ruby)를 비롯해 '다이너마이트'(Dynamite), '겟백'(Get Back), '카세트테이프', '눈덩이'까지 총 다섯 곡이 수록됐다. 이 중 'Ruby'와 'Dynamite'는 지난 1일 '2025 인천펜타포트 락 페스티벌' 무대에서 선공개돼 현장에서 폭발적인 반응을 얻은 바 있다.앞서 터치드는 아트워크와 컨셉 포토를 순차적으로 공개하며 매혹적이면서도 강렬한 앨범 분위기를 시각적으로 표현했다. 또한 앨범 프리뷰 영상을 통해 수록곡들의 하이라이트 구간을 선보이며 앨범의 기대감을 높였다.이번 앨범은 CJ문화재단의 뮤지션 지원 프로그램 '튠업'의 제작지원을 통해 만들어졌으며, 2023년 발매된 EP '옐로 슈퍼노바 렘넌트'(Yellow Supernova Remnant) 이후 23개월 만에 선보이는 앨범이기도 하다. '레드 시그널'은 터치드의 음악적 색을 더욱 공고히 하는 앨범이다.터치드는 오는 23~24일 양일간 일산 킨텍스 제2전시장 10홀에서 단독 콘서트 '어트랙션'(ATTRACTION)을 개최한다. 'ATTRACTION'은 공연과 콘텐츠가 결합된 새로운 형태의 공연으로 주목받고 있다. 공연 외에도 터치드 관련 전시와 포토부스, VR 등 다양한 체험형 콘텐츠가 함께 마련돼 관객에게 특별한 경험을 선사할 예정이다.터치드는 하반기 '부산국제록페스티벌', '러브칩스 페스티벌', '그랜드 민트 페스티벌', 'ACC X Music Festival' 등 국내 주요 페스티벌 무대를 종횡무진 하며 활발한 활동을 이어갈 계획이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr