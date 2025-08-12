'치어리더♥' 문세윤, 임신 8주 만에 유산했다…"집안 휘청일 정도로 힘들어" ('오은영스테이')

사진=텐아시아DB

치어리더 출신과 결혼한 개그맨 문세윤이 아내의 유산 사실을 최초 고백했다.지난 6월 첫 방송된 MBN ‘오은영 스테이’는 지난 11일 최종회에서 유산, 종교 논란 및 아동 성폭력 피해, 반려동물 상실까지 결코 가볍지 않은 상처를 품은 이들의 이야기가 이어졌다. 오은영 박사와 고소영, 문세윤은 깊은 공감과 따뜻한 위로로 전했다.먼저 어머니를 떠나보낸 후 15년을 함께하며 외로움을 달래주던 반려견을 잃고 펫로스 증후군에 빠진 참가자의 이야기가 전해졌다. 참가자는 반려견의 죽음 이후 학교와 직장까지 그만두고 무려 2년을 슬픔 속에서 지냈지만, 주변에서는 “강아지 죽은 건데 뭘 그러냐”, “한 마리 더 키우면 되지”라는 무심한 반응뿐이었다고 토로했다. 또 다른 참가자 역시 12년을 함께한 반려묘를 안락사시킨 후 죄책감에 시달렸지만, “그만 좀 해라, 언제까지 그럴 거냐”는 말에 상처받았다고 털어놨다.오은영은 “반려견과 반려묘의 죽음은 가장 가까운 가족을 잃은 슬픔과 똑같다”라며 “사람은 장례라는 과정을 통해 애도할 수 있지만, 반려동물의 경우 주변의 위로나 정서적 지지를 받기 어려워 충분한 애도 과정을 거치지 못하는 경우가 많다”라고 설명했다. 이어 “너무 소중한 대상을 떠나보낸 뒤에는 언제나 미안함과 후회가 남는다. 힘들지만 결국 겪고 가야 하는 과정”이라고 덧붙였다.이어 이특의 친누나 배우 박인영은 늦은 결혼 후 자연임신을 시도하다 인공수정을 하자마자 새로운 생명이 찾아왔지만 9주 만에 유산을 경험했다고 고백했다. 박인영은 “내 몸을 제대로 돌보지 않았다는 생각에 괴로움에 시달렸는데, 주변에서는 ‘겨우 9주인데 뭐’, ‘나는 결혼도 못해봤다’라는 말을 하더라”라며 “우울이 끝까지 내려가더라”라고 전했다. 이를 들은 문세윤은 “저도 방송에서 처음 이야기하지만, 저희도 8주 만에 유산한 적이 있다”며 “정말 집안이 휘청일 정도로 힘들었지만, 시간이 지나면서 부정보다 긍정이 피어나더라. 자책하지 않는 것이 가장 중요하다”라고 위로했다.배우 강지섭은 세간을 떠들썩하게 한 종교 논란에 대한 심경을 털어놨다. 강지섭은 대학 시절 길에서 모델 제의를 받은 후 성경 공부까지 함께하게 됐다는 첫 만남을 회상하며, 찬송을 개사해 부르는 등 이상한 점이 있었음을 떠올렸다. 이후 강지섭은 해당 종교와 멀어졌지만, 예능 프로그램에서 포착된 예수 그림이 빌미가 돼 각종 억측과 비난을 받게 됐다. 강지섭은 “여자를 몇 명 갖다 바쳤냐”는 황당한 소문부터 지인들의 단절까지 겪으며 “이 세상에 있으면 안 되나”라는 극단적인 생각까지 했다고 토로했다.특히 강지섭은 “아니라고도 얘기를 해봤지만 다 소용이 없었다”라며 “범죄에 연루된 게 아닌 거를 증명해보라고 했지만 내가 아닌데 증거가 어딨냐”라며 좌절했다. 오은영은 “아닌 건 아니라고 말해야 한다. 상대방이 어떻게 받아들이든 그건 다음 문제다. 내가 컨트롤 할 수 없는 부분”이라고 단호하게 조언했고, 강지섭은 “더이상 피해자가 없었으면 좋겠다”라는 말과 함께 그 종교를 상징했던 사진을 찢는 결연함을 보였다.마지막으로 ‘천륜’이라는 참가자는 “엄마에게 큰 상처를 입고 절연했다”라며 9살 때부터 새아버지에게 성적 학대를 당했다는 용기 있는 고백을 꺼냈다. 참가자는 새아빠로부터 “치마를 입을 땐 속옷을 입지 말라, 아빠랑 같이 자야 한다”라는 말을 들었고 사진과 영상을 찍힌 경험을 털어놔 모두를 충격에 빠트렸다, 참가자는 결국 중학교 때 엄마에게 사실을 알렸지만 “말도 안 되는 말을 지어낸다”라는 부정만 돌아왔다고 밝혔다. 오은영은 “인간으로서 도저히 상상할 수 없는 극악무도한 범죄”라며 분노했고, “누가 당신의 존엄성을 훼손했든, 당신은 우주의 유일한 귀한 존재”라는 손편지를 전하며 위로를 건넸다.방송 말미, 스페셜 게스트 정명 스님과 함께 한지로 꽃을 만드는 시간이 마련됐다. “나쁜 건 덮어버리고 아름다운 꽃을 피우자”라는 의미 속 참가자들은 각자의 마음을 담아 꽃을 만들었고, 완성된 꽃을 모아 사진을 찍으며 지난 여정을 아름답게 마무리했다.‘오은영 스테이’ 제작진은 이번 시즌을 통해 서로의 상처를 나누고 회복의 길을 찾아갔던 수많은 순간과, 그 과정에서 전해진 진심 어린 위로와 울림의 메시지를 바탕으로, 한층 더 깊이 확장된 ‘치유의 이야기’를 전할 다음 시즌을 예고했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr