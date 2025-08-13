사진=MBN

유진·지현우·이민영이 음모와 비밀로 얽힌 충격적인 파문을 예고하는 '퍼스트레이디'의 티저 포스터를 공개했다. 2021년 방송된 SBS '펜트하우스' 이후 약 4년 만에 유진이 안방극장에 복귀하는 작품인 만큼 기대가 크다.9월 24일(수) 밤 10시 20분 첫 방송을 앞둔 MBN 새 수목 미니시리즈 '퍼스트레이디'는 대통령에 당선된 남편이 장차 퍼스트레이디가 될 아내에게 이혼을 요구하는 초유의 사건이 벌어지면서 펼쳐지는 이야기를 담는다. 대통령 취임까지 남은 67일 동안 대통령 당선인 부부의 숨 막히는 갈등 속에 불거지는 정치권의 음모와 가족의 비밀을 속도감 있게 그린다.'퍼스트레이디'는 드라마 '드림하이 2', '신분을 숨겨라'와 영화 '슈퍼스타 감사용' 등에서 쫄깃한 구성과 몰입감 넘치는 전개를 입증한 김형완 작가가 무려 6년간의 준비 기간을 거쳐 집필해 기대감을 증폭시킨다. 여기에 유진-지현우-이민영-한수아-신소율-김기방-오승은 등 탄탄한 내공의 '연기파 배우'들이 총출동해 격이 다른 드라마의 탄생을 예고한다.'퍼스트레이디' 유진-지현우-이민영이 치명적인 사랑과 배신이 권력과 뒤엉킨 폭풍 전야를 암시하는 '티저 포스터'로 긴장감을 고조시킨다. 화려한 파티장 한가운데서 각기 다른 곳으로 시선을 향하고 있는 유진-지현우-이민영의 눈빛이 심상치 않은 분위기를 자아낸다.유진은 꿈꾸던 퍼스트레이디가 됐지만, 남편 현민철(지현우)이 당선과 함께 이혼을 요구하면서 혼란에 빠지는 차수연으로 눈부시게 찬란한 자태를 드러낸다. 차수연은 매혹적인 핑크빛 스팽글 드레스를 입고 손에 샴페인 잔을 든 채 퍼스트레이디다운 미소를 짓고 있지만 어딘가 불안감이 감도는 기운을 드리워 이목을 집중시킨다.지현우는 차수연의 남편이자 대통령 당선인 현민철의 위풍당당한 면모를 완벽한 슈트 차림으로 발산했다. 현민철은 반짝이는 샹들리에 조명의 파티장에서 겉보기에는 차수연과 완벽한 부부로 보이지만, 차가운 얼음장 같은 눈빛으로 차수연을 흘깃 쳐다봐 궁금증을 일으킨다.대통령 현민철의 최측근 비서인 신해린 역 이민영은 자신의 뒤쪽에 서 있는 차수연과 현민철을 의식하며 날카로운 눈빛을 빛내 호기심을 극대화한다. 신해린의 속내를 알 수 없는 모습이 은밀한 비밀과 음모라는 파국적 상황을 이끄는 미스터리함을 드러내는 것. 특히 티저 포스터 중앙에는 "가장 행복해야 할 순간, 가장 큰 불행이 찾아왔다"라는 아이러니한 문구가 내걸리면서, 유진-지현우-이민영이 터트릴 파격적인 서사에 기대감을 높인다.제작진 측은 "'티저 포스터'에서는 차수연과 현민철, 신해린이 얽히고설킨 권력과 사랑, 그리고 배신에 대한 느낌을 전달하고자 했다"라며 "세 사람의 미묘한 시선과 감정선의 대립 구도가 휘몰아칠 '퍼스트레이디' 속 파란을 예측하게 한다. 많은 기대 부탁드린다"라고 밝혔다.'퍼스트레이디'는 다음 달 24일(수)에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr