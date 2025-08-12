사진 제공=JYP

밴드 데이식스(DAY6)가 고양종합운동장 단독 공연 전석 매진을 기록했다.데이식스는 8월 30일과 31일 경기 고양시에 위치한 고양종합운동장에서 데뷔 10주년 기념 투어 'DAY6 10th Anniversary Tour < The DECADE >'(텐스 애니버서리 투어 < 더 데케이드 >)의 포문을 여는 콘서트를 총 2회 개최한다.이번 공연은 지난 8일 공식 팬클럽 마이데이(팬덤명) 5기 대상 선예매, 11일 일반 예매를 진행했다. 티켓은 일반 예매 오픈 후 양일 공연 모두 전회차 전석 솔드아웃을 달성했다. 데이식스가 국내 밴드 사상 최초로 입성하는 고양종합운동장 단독 콘서트는 풍부한 공간감과 개방감을 선사할 예정이다.성진, Young K(영케이), 원필, 도운 네 멤버는 2015년 11월 예스24 무브홀부터 2025년 5월 KSPO DOME까지 공연 규모를 성장시켰다. 지난해 4월 잠실실내체육관 약 3만 4000여 석, 9월 인스파이어 아레나 약 4만여 석, 12월 'K팝 밴드 사상 최초' 입성한 고척스카이돔 약 3만 8000여 석에 이어 KSPO DOME 단독 콘서트는 역대 회당 최다 수용 인원인 약 1만 6천 명을 경신하며 6회 공연에 총 9만 6천여 대규모 관객을 동원하는 기록을 세웠다. 특히 멤버들이 야외 공연장 단독 콘서트를 염원했던 바 마이데이와 데이식스가 하늘 아래 함께 만들 공연에 더욱 기대가 모인다.데이식스는 9월 5일 오후 6시 정규 4집 'The DECADE'를 발매한다. 신보는 2019년 10월 22일 정규 3집 'The Book of Us : Entropy'(더 북 오브 어스 : 엔트로피) 이후 약 5년 11개월 만에 발표한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr