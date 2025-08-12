"임신시키고 낙태 종용" 성폭행으로 전남친 고소한 유부녀…결국 역풍 맞았다 ('탐비')[종합]

사진=채널A

전 남자친구를 스토킹하고, 허위로 성폭행 신고까지 했다가 역풍을 맞은 '막장 유부녀'의 실화가 공개됐다.지난 11일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀'에서는 회원 수 약 700명의 온라인 공구 커뮤니티에서 일어난 '먹튀 사기' 범인의 실체가 밝혀졌다. 피해자들의 증언에 따르면 사기꾼은 한우, 대게를 파격적인 가격에 판매한다는 글을 올려 사람들을 유혹했다. 물건값을 모텔, 통닭집 등의 계좌로 입금하게 해, 자신의 숙박비와 음식값을 대신 결제하도록 만드는 수법이었다. 사기꾼에게 속아 물건값을 입금한 피해자들은 물론, 의도치 않게 자신의 계좌가 범죄에 이용된 업주들의 피해도 막심했다. 그러던 중 사기꾼이 경찰에 잡혀 연행된 뒤, 2시간도 채 되지 않아 또 다시 사기를 쳤다는 소식이 들려와 충격을 안겼다. 경찰서에서 진술하고 풀려난 지 1시간도 안 되는 시간이었다.이에 올빼미 탐정단은 구매자로 위장해 사기꾼에게 접근했다. 그리고 사기꾼이 보내온 계좌번호가 인근의 족발집이라는 것을 확인하고 현장을 덮쳤다. 마침내 붙잡힌 사기꾼은 놀랍게도 96년생, 만 29세의 청년이었다. 그는 "조부모와 사이가 좋지 않아 집을 나오게 됐고, 밖에서 생활할 자금이 필요했다"라고 고백했다. 또 이미 중고 거래 사기 전적이 있으며, 먹튀 사기는 지난 해 8월부터 거의 1년이 됐다고 했다.사기꾼은 2000만 원에 달하는 피해액에 대해 "열심히 일해서 갚겠다"라며 고개를 숙였다. 올빼미 탐정단은 재발을 막기 위해 그의 커뮤니티를 폐쇄하고, 조부모 집으로 귀가시켜 성실하게 경찰 조사를 받도록 했다. 사기에 대해서는 "경찰에 사건 접수가 돼, 수사관이 배정될 것"이라고 덧붙였다. 그렇게 1년 동안 이어진 '먹튀 사기'는 일단락됐다.'신흥 워터밤 여신' 프로미스나인 박지원이 '일일 탐정'으로 함께한 '사건 수첩'에서는 한 여성이 남자친구에 대한 '동거 전 조사'를 의뢰했다. 의뢰인은 남자친구와 동거를 결심하기 직전이었지만, 갑자기 남자친구의 전여친이 나타나 "(남자친구가) 일하는 카페 사장과 FWB(19금 친구) 관계이며, 자신을 임신시키고 낙태를 종용했다"라고 폭로했다. 탐정단이 조사해 보니, 실제로 의뢰인의 남자친구는 카페 사장과 동거 중이었다. 또 둘은 대학 시절 사귀었던 사이로 드러났다. 그러나 이에 대해 의뢰인의 남자친구는 "전여친과는 그녀의 바람으로 헤어졌고, 카페 사장과는 단순한 동업자이자 친구일 뿐"이라며 결백을 주장했다.얼마 후 의뢰인과 남자친구가 동거를 시작하자 전여친의 스토킹이 시작됐다. 두 사람이 살고있는 집으로 찾아와 난동을 부리는가 하면, 배달 어플에 의뢰인 남자친구가 일하는 카페에 대한 리뷰 테러를 날렸다. 더욱 놀랍게도 이 전여친은 사실 유부녀였고, 의뢰인의 남자친구는 전여친의 남편으로부터 상간 소장을 받은 상태였다. 심지어 의뢰인의 남자친구는 이에 대해 따지러 갔다가 성폭행으로 고소를 당하기까지 했다.데프콘이 "뒷감당을 어떻게 하려고 그러냐. 미친 사람이다"라며 경악하자, 박지원은 "어차피 망한 인생 저질러버리자는 것 아니냐"라며 일침을 가했다. 김풍은 "저런 사람들이 실제로 있다는 게 너무 무섭다"라며 치를 떨었다. 결국 의뢰인의 남자친구는 '유부녀인 것을 모르고 만났다'라는 주변인들의 진술과 전여친의 남편이 제공한 집 안 CCTV 영상으로 혐의를 벗을 수 있었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr