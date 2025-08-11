/사진 제공 = MPMG MUSIC (엠피엠지뮤직)

/사진 제공 = MPMG MUSIC (엠피엠지뮤직)

/사진 제공 = MPMG MUSIC (엠피엠지뮤직)

유다빈밴드 기타리스트이자 싱어송라이터로 활동 중인 이준형이 신곡을 선보였다.이준형은 11일 디지털 싱글 'Sunflower(Only)'(이하 썬플라워)를 발매했다. 이번 곡은 지난 7월에 발매한 'Delphinium'에 이어 약 한 달 만에 공개되는 세 번째 [FLORAL] 프로젝트 발매 곡이다.2025년 2월부터 이준형이 선보이고 있는 [FLORAL] 프로젝트는 '꽃'을 메인 오브제로 하여 우리가 쉽게 지나치고 살아가는 감정의 서사를 풀어내는 프로젝트다. 이번 썬플라워는 '순애'라는 감정을 풀어낸 곡으로 이준형이 생각하는 이상적인 사랑의 아름다움을 음악으로 표현했다.썬플라워는 동명의 꽃 '해바라기'의 꽃말인 '일편단심', '영원한 사랑'을 풀어낸 곡으로 '그대 생에 하나뿐인 존재가 되겠다.', '그대 곁에 있겠다.'라는 마음을 풀어낸 가사가 인상적이다.이준형은 "오랜만에 영원한 사랑에 대한 곡을 만들었다"라며, "어떤 위협이나 불안이 다가와도 이겨낼 수 있게 만드는 것이 '사랑'의 존재이자 힘임을 표현하고 싶었다"라고 밝혔다.이준형은 싱어송라이터뿐만 아니라 차세대 청춘 밴드로 큰 사랑을 받고 있는 유다빈밴드의 기타리스트로도 활발히 활동하며 많은 팬들과 소통해 오고 있다. 그뿐만 아니라, tvN 토일 드라마 '언젠가는 슬기로운 전공의 생활'의 OST' 언젠가 눈부시게 빛날 테니'의 작사, 작곡을 맡는 등 OST씬 전방위에서도 활동하며 다재다능한 아티스트임을 입증하고 있다.이준형의 디지털 싱글 '썬플라워'는 이날 낮 12시, 전 음원 사이트를 통해 공개됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr