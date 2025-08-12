사진 = '요정재형' 유튜브 캡처

손종원의 고충이 공개 돼 정재형이 공감하는 모습을 보였다.정재형이 운영하는 유튜브 채널 '요정재형'에서는 '아니 냉부 때 보다 더 느좋이 돼서 왔엏ㅋㅎㅎㅋㅋ ㅠ비결 뭔데?'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 정재형은 손종원에게 "사실 즐겁게 먹는 사람도 있지만 우리가 흔히 말하는 진상도 있지 않냐"고 물었다. 이에 손종원은 "사실 요즘 사진을 많이 찍자고 하시는데 사하지만 보통 어머니 네 분 정도 오신 테이블이 있으면 음식 설명 할 때 휴대전화를 얼굴 바로 앞에다가 두고 찍는 경우도 있다"고 했다.이어 손종원은 "사실 약간 당황스럽다"며 "점잖은 분께서 사진 찍어도 되냐고 물으면 옆에 있던 분이 '찍어'라고 말하는데 당황하긴 한데 감사하고 재미있긴 하다"고 했다.손종원에게 정재형은 "셰프들은 맨날 정신이 없겠다"며 "스트레스를 맨날 받겠다"고 했다. 손종원은 "스트레스이긴 한데 또 이게 어느정도 익숙해지니까 사실 삶의 일부가 됐다"고 했다. 또 손종원은 "그리고 스트레스 쌓여서 기분이 안 좋다가도 손님이 따뜻한 말씀을 건네주시면 위로도 많이 받는다"고 했다.미쉐린에 대해 손종원은 "사실 뭐랄까 어떤 목적지를 향해 가는 것 중 일환인거고 그거를 목적으로만 하진 않는다"며 "근데 많은 셰프들이 미쉐린만을 목적으로 삼진 않을거다"고 했다. 정재형은 "사실 음식도 그렇지만 난 크루들이 바뀔 때 되게 싫은데 그런것도 있냐"고 했다. 이에 손종원은 "처음에 사실 자괴감을 느꼈는데 왜냐하면 '나 왜 못하지? 내가 싫어서 떠나나?' 했는데 이제 또 어느정도 경험을 쌓다보니 그냥 어느정도 어떻게든 팀원들에게 같이 일할때의 의미를 더 심어주려고 노력을 많이 한다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr