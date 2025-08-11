사진=SBS '동상이몽2'

'동상이몽2' 이재명 대통령의 예능 출연이 다시 주목받고 있다.11일 방송된 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')은 400회 특집으로 역주행 동영상 1위 주인공이 공개됐다.이날 '24억 조회수' 1등 공신으로 이재명 대통령 내외를 꼽았다. 이재명♥김혜경 부부는 지난 2017년 시즌2 방송에 출연한 바 있다. 당시 성남 시장이었던 이재명은 일상 사랑꾼으로 화제를 모았다.'동상이몽2' 측은 최근 이재명 대통령 당선과 함께 해당 클립이 인기를 끌며 역주행 중이라고 전했다.누리꾼들은 "예능 출연한 최초 대통령" "저 때만 해도 대통령 부부가 될 거라곤 상상조차 못 했다" 대통령님 우리 가까워진 것 같다" "중독성 있네" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.김숙은 "현직 대통령의 이런 모습이 담긴 예능이 어디에 있겠냐. 우리가 유일하다"면서도 "대통령님도 여기 출연하면서 이벤트 많이 발전하셨다. 원래 이런 거 잘 안 하시던 분"이라고 말해 웃음을 자아냈다.한편, 24억 3천뷰 조회수에 일등공신인 다른 부부들도 공개됐다. 지금까지 출연한 91쌍 운명 부부 중 누적 조회수 1위는 1억 8천만 뷰의 글로벌 부부 추자현♥우효광이 차지했다.이지혜는 "부부의 임신부터 아들 바다 성장까지 다 함께 했다"며 남다른 감회를 드러냈다. 올해 8살이 된 슬하의 아들 바다의 모습이 공개되자 출연자들은 "많이 컸다"며 반가움을 내비쳤다.단일 영상 조회 수 1위는 강남♥이상화 부부의 결혼식이 영상이다. 결혼식에서 강남은 이상화를 위해 아이돌 시절을 떠올리게 하는 댄스와 스케이팅 퍼포먼스를 선보여 감동을 안겼다. 김구라는 "강남 의외네"라고 반응해 폭소를 유발했다.마지막으로 400회 특집으로 등장한 정은혜♥조영남 부부 또한 방송 1주 만에 누적 조회수 600만 뷰를 육박하며 주목받고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr