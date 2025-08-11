사진제공=MBC

그룹 씨스타의 멤버 소유가 '히든아이' 촬영 중 마주한 잔혹 범죄들을 보며 "욕설이 나오기도 했다"고 밝혔다.11일 경기도 고양시 일산 MBC 드림센터에서 MBC에브리원 '히든아이' 1주년 기자간담회가 열렸다. 행사에는 방송인 김성주, 김동현, 배우 박하선, 소유, 프로파일러 표창원, 권일용, 이대우 형사, 황성규 PD가 참석했다.'히든아이'는 CCTV, 바디캠, 블랙박스 등 다양한 영상을 통해 사건, 사고를 분석하는 범죄 분석 코멘터리 쇼다. 방영 1주년을 맞은 '히든아이'는 누구나 일상에서 겪을 수 있는 다양한 범죄 상황을 생생하게 전하며 범죄 예방 프로그램의 새로운 장르를 개척했다는 평가를 받고 있다.어떤 사건이 가장 기억에 남았냐는 질문에 소유는 "우리 사회가 무차별 폭행에 너무 취약한 사회라는 것을 느꼈다"고 답했다. 이어 그는 "첫 촬영 때 장애인분이 무차별 폭행을 당하는 장면을 봤었는데 그게 아직도 기억에 남는다"고 털어놨다.잔혹 범죄를 보면 간혹 욕설이 튀어나오기도 한다고. 소유는 "강력 범죄를 보면 나도 모르게 욕이 나온다. 그런데 방송이니까 참는 거다. 화나는 표정은 감출 수 없지만, 언행은 절제하려고 노력하고 있다"라며 웃어 보였다.소유는 1주년을 맞이한 소감에 대해 "이 프로그램을 하면서 법, 범죄 등 몰랐던 것들에 대해 알게 됐고, 시야가 넓어졌다"라며 "'히든아이'는 우리 인생에 언젠가 도움이 될 수 있는 프로그램이라고 생각한다. 많이 사랑해달라"고 말했다.'히든아이'는 매주 월요일 오후 7시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr