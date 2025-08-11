CIX 현석/ 사진=텐아시아 DB

사진 = 티빙 '나, 나 그리고 나' 제공, 티빙 유튜브 채널 캡처

그룹 CIX 멤버 현석이 배우로 캐릭터 스펙트럼을 넓힌다.CIX 현석은 오는 18일 공개되는 티빙 숏 오리지널 '나, 나 그리고 나'에 남도윤 역으로 출연한다.티빙 숏 오리지널은 티빙이 직접 기획하고 제작해 독점 제공하는 편당 1, 2분 분량의 숏폼 콘텐츠다. 50부작으로 공개되는 '나, 나 그리고 나'는 평범한 여고생이 미래에서 회귀한 자신으로부터 도움을 받아 난관을 극복하고 삶의 깨달음을 얻는 하이틴 성장물이다. 다큐멘터리 '류준열과 교복 입은 사진가들'의 최성환 PD가 기획과 각본을, 투니버스 웹드라마 '연애공식 구하리'와 '돈워리살구'의 김율 PD가 연출을 맡았다.극 중 현석은 독보적인 외모와 자신감을 갖춘 인기남 남도윤 역으로 분해 처음 느끼는 두근거림과 더불어 다양한 감정을 섬세하게 표현할 예정이다. 최근 티빙 공식 SNS를 통해 공개된 '나, 나 그리고 나'의 티저 영상 속 현석은 과감한 사랑 고백과 날 선 감정선으로 색다른 캐릭터 변신을 예고했다.수려한 비주얼과 피지컬을 갖춘 현석은 CIX 활동뿐만 아니라 '연기돌'로도 스펙트럼을 확장하고 있다. 지난 2021년 웹드라마 '일진에게 반했을 때'를 시작으로 EBS 1TV 드라마 '네가 빠진 세계', 웨이브(Wavve) 드라마 '이사장님은 9등급', 웹드라마 '여행에서 로맨스를 만날 확률 시즌3.5' 등에 출연해 역할마다 매력적으로 소화하며 성장을 거듭해왔다.현석이 속한 CIX는 지난해 8월 배진영이 탈퇴하며 4인조로 개편됐다. CIX는 올해 초 일곱 번째 EP 앨범 'THUNDER FEVER(썬더 피버)'로 활발한 활동을 펼쳤다. 현석이 출연하는 '나, 나 그리고 나' 50화 전편은 18일 티빙 모바일 앱을 통해 공개될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr