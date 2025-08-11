그룹 더보이즈(THE BOYZ)가 네 번째 월드 투어의 서울 공연을 성황리에 마무리했다.
더보이즈는 지난 8일부터 10일까지 사흘간 서울 KSPO돔에서 'THE BOYZ <THE BLAZE> WORLD TOUR in SEOUL(더보이즈 <더 블레이즈> 월드 투어 인 서울, 이하 'THE BLAZE')'을 개최했다. 특히, 10일 공연은 프롬(fromm)을 통한 온라인 라이브 스트리밍도 함께 진행돼 전 세계 팬들과 실시간으로 소통하며 현장의 열기를 나눴다.
먼저 'TRIGGER (導火線)'(트리거)로 첫 시작을 알린 더보이즈는 'The Stealer(더 스틸러)', 'MAVERICK(매버릭)'을 모두 록 버전으로 편곡한 것은 물론, 수십 명의 댄서가 함께한 메가 크루 퍼포먼스로 관객을 압도해 공연의 서막을 강렬하게 장식했다. 이어 "좋은 무대 많이 보여드리기 위해 정말 열심히 준비했습니다. 후회 없는 공연 보여드릴게요!"라며 콘서트에 대한 포부를 밝히며 기대감을 높였다. 다음으로 'WATCH IT(왓치 잇)', 'ROAR(로어)', 'Ain't Salty(에인트 솔티)'가 이어졌고, 이번 콘서트의 주요 관전 포인트 중 하나인 유닛 무대가 본격적으로 펼쳐졌다. 선우·에릭의 'Honey(허니)', 제이콥·주연·케빈·선우·에릭의 'Feel The Bass(필 더 베이스)', 또 처음으로 안무를 공개한 'bAd(배드)'까지 차례로 진행돼 현장 열기를 끌어올렸다.
이어 분위기를 반전시켜 더위를 날릴 청량한 곡들이 진행됐다. '환상고백', 'Hurt Me Less (환상통)', 'Nectar(넥타)'를 비롯, 이번 신보로 첫선을 보인 제이콥·영훈·케빈·뉴·큐의 밴드 유닛곡 '함께라서 눈부셨던, 서툴지만 아름다운'까지 다채로운 무대들이 펼쳐진 것.
'퍼포먼스 맛집'이라는 수식어에 걸맞게 'Stylish(스타일리시)', 'Bite Back(바이트 백)', 'Breaking Dawn(브레이킹 던)' 등 강렬한 퍼포먼스를 잇달아 펼치며 숨 쉴 틈 없는 셋 리스트를 완성해 갔고, 이번 콘서트에서 최초 공개된 현재·선우·주연 'Tiger(타이거)' 무대까지 더해지며 현장 열기가 최고조에 달했다 콘서트가 막바지에 다다르자 더보이즈는 'THRILL RIDE(스릴 라이드)', 'D.D.D(디디디)', 'AURA(아우라)'로 마지막까지 에너지 넘치는 무대를 선보였다. 특히, 8일 공연에서는 생일을 맞이한 멤버 영훈을 위한 깜짝 케이크가 등장해 팬들과 따뜻한 순간을 공유했다.
뜨거운 앙코르 요청과 함께 '숨 (Horizon)', 'All About You(올 어바웃 유)', 'Love! 우린 이미 선을 넘었어'로 재등장한 더보이즈는 "이번 공연을 준비하며 걱정이 많았는데, 이상하게 더비 앞에만 서면 힘과 에너지가 생겨요. 상상했던 그대로 여러분이 좋아해 주시고 즐겨주셔서 감사합니다", "공연은 끝났지만 여러분이 일상으로 복귀하셔서 보내는 하루하루를 진심으로 응원하겠습니다"라며 함께해 준 팬들에게 진심 어린 감사를 전했다.
이어, 엔딩곡 '줄리의 법칙 (Fantasize)'을 비롯해 마지막 날엔 앙코르 곡으로 'Timeless(타임리스)', 'Fire Eyes(파이어 아이즈)'까지 아낌없이 펼치며 최종 피날레를 장식했다. 이번 콘서트는 더보이즈가 네 번째로 개최한 월드 투어인 만큼, 심혈을 기울인 준비가 돋보였다. 록 편곡과 밴드곡은 물론 다인원의 강점을 살린 메가 크루 퍼포먼스와 유닛 무대로 색다른 재미를 선사했고, 고퀄리티의 VCR과 무대 장치, 각 곡마다 로고를 제작해 송출하는 등 디테일한 부분까지 세심하게 연출해 완성도를 높였다. 이에 팬들 역시 공연 내내 뜨거운 환호와 응원을 보내며 투어의 시작을 함께해 의미를 더했다.
더보이즈는 월드 투어 'THE BLAZE'의 서울 공연을 마무리하고, 오는 23일 일본 요코하마 피아 아레나(PIA ARENA MM)에서 투어를 이어간다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
