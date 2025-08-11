사진=텐아시아DB

'악마가 이사왔다' 포스터. / 사진제공=CJ ENM, 외유내강

영화 '악마가 이사왔다'가 8월 13일 개봉을 앞두고 8월 11일 한국 영화 예매율 1위를 수성했다.'악마가 이사왔다'는 새벽마다 악마로 깨어나는 선지(임윤아)를 감시하는 기상천외한 아르바이트에 휘말린 청년 백수 길구(안보현)의 고군분투를 담은 악마 들린 코미디. 여름 극장가의 마지막 한국 영화 주자로 '악마가 이사왔다'가 시사회 이후 예매율 상승세를 보이고 있다. 영화관입장권 통합전산망에 따르면 11일 오전 7시 기준 '악마가 이사왔다'는 예매율 1위를 기록했다.임윤아, 안보현 콤비는 방송 예능부터 유튜브까지 영화 '악마가 이사왔다'를 알리기 위해 다양한 홍보활동을 진행하며, 영화에 대한 애정을 보여왔다. '엑시트' 이상근 감독이 선사하는 무해한 재미, 배우들이 펼치는 한여름 밤의 로맨틱한 썸까지. 올여름 극장가 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 '악마가 이사왔다'는 오는 8월 13일 전국 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr