수지가 우아하고 품격 넘치는 화보 사진을 공개했다.수지는 최근 자신의 인스타그램에 "Modern elegance(현대적인 우아함 영원한 자신감)"이라는 멘트와 함께 사진을 공개했다.화보 속 수지는 소프트한 아이보리 니트 톱과 내추럴한 크림 컬러 팬츠를 매치해 군더더기 없는 세련미를 표현했다. 부드럽게 떨어지는 실루엣과 심플한 핏은 고급스러운 분위기를 더한다. 손목에 빛나는 론진 워치가 클래식한 감각을 강조하며 산뜻하게 흐르는 긴 헤어와 단정한 스타일링이 수지 특유의 고품격 이미지를 완성한다.청명한 블루와 그린 배경, 그리고 대형 창 너머로 펼쳐진 도시의 풍경 속에서 수지는 독보적인 존재감으로 모던함과 우아함을 동시에 보여준다. 편안한 자세와 자연스러운 포즈, 은은한 액세서리 매치까지 디테일 하나하나가 브랜드 콘셉트 우아함의 정점을 찍었다. 사진이 공개되자 "아름다우십니다" "늘 응원해요" "AI 미모네" "넘 예쁘셔요" "너무 예뻐" 등 팬들의 감탄과 찬사가 이어졌다.한편 1994년생인 수지는 지난 2016년 37억에 강남구 삼성동 소재의 빌딩을 매입했다. 해당 빌딩은 부동산 시세에 따라 현재는 138억 원 가치에 이른다고 알려졌다. 수지는 '다 이루어질지니'를 비롯해 '현옥,' 하렘의 남자들', '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'까지 차기작을 다양하게 정했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr