블랙핑크 리사가 시선을 압도하는 사진을 공개했다.리사는 자신의 인스타그램에 "Our first show in Milan was definitely one to remembe"라는 멘트와 함께 다양한 현장에서 포착된 비주얼을 선보였다.공개된 사진 속 리사는 강렬한 레드 컬러의 바이커슈트와 오버핏 재킷, 명품 벨트, 부츠로 완벽한 레이싱퀸 포스를 뿜어냈다. 매끄러운 금발 헤어와 시크한 분위기가 어우러져 글로벌 슈퍼스타다운 화려함을 자랑했다. 뒷무대의 긴장감 넘치는 분위기 속에서도 자신감 넘치는 포즈로 현장을 사로잡았고 디테일한 네일아트와 액세서리, 개성 가득한 스마트폰 케이스까지 리사만의 독보적인 스타일을 완성했다.또한 리사는 현지 레스토랑에서 식사와 함께 맥주를 즐기는 여유로운 모습도 공개했다. 다양한 팬시한 볼, 핑크빛 음식, 직접 든 맥주까지 소탈한 매력과 글로벌 대스타의 일상이 그대로 드러난다. 이에 전 세계 팬들은 "아름답다" "늘 응원해요" "정말 이쁘네" "완전 섹시해" "사랑합니다" 등의 반응을 남기며 폭발적인 관심을 보이고 있다.영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 리사는 개인 인스타그램 계정을 통해 게시물당 62만 3000달러, 한화로 약 8억 3600만원의 수익을 광고주로부터 받는다고 전해졌다.한편 리사는 프레데릭 아르노와 수차례 열애설에 휘말렸다. 프레데릭 아르노는 명품 브랜드 그룹 루이비통 모에헤네시(LVMH) 회장 베르나르 아르노의 넷째 아들로 최근 LVMH 시계 부문 CEO로 승진했다. 2023년 파리에서 처음 열애설이 불거진 이후 세계 곳곳에서 함께 있는 모습이 포착됐다. 양측 모두 공식적인 입장을 밝히지는 않았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr