사진 = 송승헌 인스타그램

배우 송승헌이 근사한 분위기로 SNS를 뜨겁게 달궜다.송승헌은 인스타그램에 초승달 이모지 멘트와 함께 근황 사진을 공개해 팬들의 반응을 이끌었다.공개된 사진 속 송승헌은 세련된 블랙 셔츠와 감각적인 실내 배경, 촬영 세트를 연상시키는 고급스러운 공간에서 자연스럽게 앉아 있다. 테이블 위 스케치북에 친필 사인을 남기고 있는 모습, 진중한 손짓과 단정한 헤어 스타일 등 모든 디테일에서 부드러우면서도 강렬한 아우라가 느껴진다. 심플한 액세서리와 깔끔한 스타일링, 촬영 장비들이 은은한 조명을 받으며 분위기를 더욱 고조시키고 있다.특유의 무게감과 남성미, 프로페셔널한 포즈는 팬들이 송승헌을 사랑할 수밖에 없는 이유를 보여준다. 사진 한 컷만으로도 달빛처럼 은은하게 빛나는 송승헌의 존재감이 돋보인다. 팬들은 "너무 멋집니다", "늘 응원해요", "멋진 소식", "잘생겼어", "너무너무 멋져요" 등 열렬한 응원과 애정 어린 댓글을 남기며 송승헌의 아우라에 극찬을 아끼지 않았다.한편 송승헌은 자신이 소유한 빌딩을 매각해 25억 원의 시세 차익을 거뒀다. 다수 언론매체와 부동산 업계에 따르면 송승헌은 잠원동에 있는 대지면적 538.8㎡, 연면적 1332.2㎡, 지하 1층~지상 4층 규모의 빌딩을 114억 원에 매입했다. 매각한 빌딩 외에도 지난 2006년엔 서울 서초구 잠원동 강남대로변에 위치한 지하 1층~지상 4층 규모 빌딩을 114억원에 매입했다. 아울러 송승헌은 지난 2015년에는 근처에 위치한 노후 상가를 36억5000만원에 사들인 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr