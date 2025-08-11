사진=솔트엔터테인먼트, KBS

박학기의 둘째 딸인 1997년생 박정연이 박신혜가 소속된 솔트엔터테인먼트와 계약을 체결한 후, 두 작품에서 각기 다른 캐릭터로 활약을 이어가고 있다.9일 첫 방송 된 KBS 2TV 새 주말드라마 '화려한 날들'에서 박정연은 청초한 미모가 돋보이는 첫 회 대본 인증샷을 공개하며 기대감을 높였다. 소속사 솔트엔터테인먼트는 SNS를 통해 극 중 '박영라'로 변신한 박정연의 사진을 게재했다. 사진 속 박정연은 신예 화가다운 화실용 에이프런을 착용한 채 환하게 웃고 있으며, 청초한 매력이 시선을 끈다.'화려한 날들'은 "인간은 누구에게나 화려한 날들이 있다. 지금이든, 과거든, 미래든, 각기 다른 의미로 마주하는 화려한 날들"을 그린 세대 공감 가족 멜로다. 박정연은 극 중 박성재(윤현민)의 배다른 동생이자 고성희(이태란)와 박진석(박성근)의 딸 박영라 역을 맡았다. 그는 어머니 성희의 혹독한 통제 아래 자란 조신하고 차분한 인물로, '주목받는 신예 화가'라는 타이틀 속에 살다가 이지완(손상연)을 만나 일탈을 경험하게 된다.첫 방송에서는 '항상 지켜보고 있습니다'라는 메시지가 담긴 의문의 꽃다발을 버린 뒤, 화실에서 작업에 몰두하는 영라의 모습이 전파를 타며 궁금증을 자아냈다.박정연은 SBS 금토 미니시리즈 '트라이: 우리는 기적이 된다'에서 실력과 노력을 겸비한 사격부 에이스 서우진 역으로 활약 중이다. 이번 '화려한 날들'을 통해 그는 또 다른 변신과 함께 긴 호흡의 주말드라마에 처음 도전한다. 박정연은 "사계절이 담긴 긴 호흡의 드라마를 많은 선배님과 스태프분들과 함께 완성해갈 수 있어 행복하다"며 "극 중 영라가 성장하는 모습을 잘 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"는 각오를 전했다.꾸밈없이 청량한 미모와 섬세하고 안정적인 연기력을 겸비한 배우 박정연이 '화려한 날들'을 통해 보여줄 새로운 변신에 관심이 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr