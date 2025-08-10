사진 = JTBC '아는형님' 캡처

오민애가 '폭싹 속았수다'에서 아이유 따귀를 때린 장면에 대해 밝혔다.지난 9일 밤 9시 방송된 JTBC '아는형님'에서는 배우 서권순, 박준금, 문희경, 오민애의 등장이 그려졌다.이날 방송에서 배우 서권순, 박준금, 문희경, 오민애가 등장해 눈길을 끌었다. 네 사람은 이른바 '국민 시어머니'로 불리며 살벌한 연기를 펼친 바 있다. 누가 더 강한 시어머니인지에 대한 이야기를 하다가 강호동은 오민애를 꼽았다.강호동은 "아주 세다"며 "오애순 뺨 때리지 않았냐"고 하며 넷플릭스 '폭싹 속았수다'를 언급했다. 오민애는 극 중 아이유의 시어머니 역을 맡았는데 딸을 물질 시키려는 시댁 어른들에게 화가 난 아이유가 제사상을 엎자 뺨을 살벌하게 때리는 장면을 연기한 바 있다.이에 오민애는 "나 이거 억울하다"고 말했다. 이어 "제사를 치르는데 집안의 가장 어른이 상을 치우고 있는데 어린 며느리가 와서 그 상을 엎으면 눈이 안 돌아가겠냐"며 "다 돌아간다"고 말했다. 이때 서장훈은 "엎을만하다"고 했다. 그러자 오민애는 "그건 애순이 입장 아니냐"며 "내입장도 있다"고 했다.오민애는 "애순이가 거기다 대고 나한테 '아가씨나 시키라'고 하면서 흥분하니까 진정 시키기 위해 때린거다"고 상황 설명을 했다. 그러면서 오민애는 "그리고 애순이가 뺨을 제대로 때려달라고 부탁했다"고 하며 아이유가 직접 연기를 위해 따귀를 때려달라 했음을 강조했다. 또 문희경은 "뺨 때리기도 노하우가 있다"며 "실제로 때려달라고 부탁하는 배우들이 있다"고 말했다.그런가하면 오민애는 "그리고 내가 부산으로 관식이랑 애순이를 찾아가는 장면이 있는데 그때 분명 대본에는 머리채 잡는게 없었다"며 "부산 여관의 강말금이랑 같이 연기를 하다가 내 머리채를 잡더라 얼떨결에 잡혔는데 되게 재밌었다"고 해 웃음을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr