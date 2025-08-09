이미지 크게보기 사진 = 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'

이미지 크게보기 사진 = 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'

이미지 크게보기 사진 = 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'

오은영 박사가 사랑을 두려워하는 어른이 될 수 있다고 조언했다.8일 방송된 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'에서는 초등학교 5학년 늦둥이 아들을 둔 엄마의 고민이 공개됐다.아들은 친구들과 잘 지내고 학교생활도 성실하지만, 유독 엄마에게만 거친 말과 무시하는 태도를 보여 가족 모두를 힘들게 한다고.이에 오은영 박사는 엄마의 과도한 통제가 오히려 아이에게 상처가 되고, 사랑과 통제를 혼동할 수 있다고 조언했다. 오 박사는 "엄마는 자신을 깊이 이해하지 못하면 변화가 어렵다"며 "지금 엄마는 '사랑이라 생각해 과도한 통제를 한다'고 여기지만, 결국 아이는 사랑을 두려워하는 어른이 될 수 있다"고 말했다.특히 엄마는 아이가 듣는데서 아빠와 통화로 아이에 관해 이야기하면서 언성을 높였다. 아이는 고스란히 엄마 아빠의 싸우는 소리를 들었다. 이를 지켜보던 오 박사는 "엄마 잘 안 바뀔 것 같다. 왜? 엄마는 과도한 통제를 사랑이라고 생각하는 것 같다"고 설명했다.이어 오 박사가 "나는 과도하게 통제하는 거 아닌데? 잘못한 걸 얘기해주는 건데? 이렇게 생각하지 않냐"고 묻자 이에 금쪽이 엄마는 "내 아이, 나 아들이니까. 내 말 들어줬으면 좋겠다고 생각해서 통제하는 게 있다"고 인정했다.오 박사는 "엄마가 사랑이라는 이유로 끊임없이 통제를 한다면 아이는 자율권이 주어지지 않으니까 엄마한테 예속되는 것에 대한 두려움이 있는 거다"고 덧붙였다.또한 "사랑을 시작하면 끔찍한 것. 눈을 뜨면 전쟁 같은 일이 생기고, 나중에 원수가 되면 어떻게 하지? 난 혼자 살아야지. 고립감에 빠질 수 있다"고 조언했다.이번 사연은 부모와 자녀가 서로를 이해하고 성장할 수 있는 기회를 제공하며, 사랑의 방식에 대해 다시 생각하게 만드는 의미 있는 메시지를 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr