사진 = 권은비 인스타그램

가수 권은비가 독보적인 스타일의 사진을 공개하며 새로운 매력을 선보였다.권은비는 최근 자신의 인스타그램에 "?"라는 멘트와 함께 여러장의 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 권은비는 블랙 프린팅 티셔츠와 레이스 슬리브, 크림 컬러의 언발란스 레이스 스커트, 부츠를 매치한 패션으로 시선을 사로잡는다. 권은비는 러그 위에 누워 포즈를 취하거나 야외에서 벽에 기대선 모습 등이다.또 권은비는 사진을 통해 본인의 개성 넘치는 스타일링이 힙하면서도 로맨틱하게 펼쳐 보였다. 레이어드된 은색 목걸이, 미니멀한 귀걸이, 체인 벨트 등 디테일을 놓치지 않은 액세서리가 완성도를 배가시키며 전체적으로 은비만의 유니크하고 힙한 감성이 배어 있다.그러면서도 포즈와 눈빛에서 묻어나는 귀여움과 소녀스러움이 은비의 반전 매력을 증폭시킨다. 레이스 소재와 스커트의 아찔함, 과감하게 믹스된 액세서리, 여유로운 분위기가 권은비만의 매력을 보여준다.사진을 본 팬들은 "언니 너무예뻐여", "늘 응원해요", "작고 귀엽고 소중한 멸종위기 은비", "오늘따라 더욱 힙해보이는 언니", "멋있은데 왜 귀엽죠" 등 진심 어린 댓글로 응원과 애정을 전하며, 권은비의 스타일과 매력에 뜨거운 반응을 보내고 있다.앞서 권은비는 지난달 건강상 이유로 '워터밤 부산 2025'에 불참했던 바 있다. 당시 소속사 측은 "권은비는 의료진의 소견에 따라 약 3주간 충분한 휴식을 취하며 회복에 전념해 왔고, 당초 복귀를 준비하고 있었으나 현재 컨디션을 고려해 보다 안정적인 회복을 위해 추가적인 휴식을 갖기로 결정했다"고 밝혔다.한편 권은비는 서울 성동구에 위치한 단독주택을 24억 원에 매입해, 최근 잔금을 치른 것으로 전해졌다. 권은비가 매입한 건물은 지하 1층부터 지상 3층까지 이르는 건물로 대지면적 106㎡·연면적 192.45㎡ 규모의 꼬마빌딩이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr