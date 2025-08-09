사진 = 주우재 인스타그램

사진 = 주우재 인스타그램

사진 = 주우재 인스타그램

모델이자 방송인 주우재가 빛나는 비주얼로 팬들의 마음을 녹였다.주우재는 최근 자신의 인스타그램에 "토스트 매니아"라는 짧은 멘트와 함께 카페에서의 감각적인 일상 사진을 공개해 관심을 집중시켰다.사진 속 주우재는 푸른색 데님 셔츠와 화이트 티셔츠, 깔끔한 블루 진을 매치해 내추럴하면서도 세련된 데일리룩을 완성했다. 여기에 매력적인 안경이 더해져 분위기를 극대화한다. 카페의 아늑하고 레트로한 공간에 자연스럽게 앉아 여유롭게 식사를 즐기는 모습이 남다른 분위기를 자아낸다. 손목엔 실버 시계와 브레이슬릿으로 포인트를 더하면서 센스 있는 스타일링까지 놓치지 않았다.테이블에 놓인 토스트와 커피잔과 함께 손끝에 힘을 빼고 여유롭게 앉아 있는 모습은 평범한 일상마저 화보로 만드는 주우재 특유의 감성이 살아 있다. 사진이 공개되자 팬들은 "완전동안", "늘 응원해요", "저랑 결혼해 주세요", "간지 좔좔", "안경 잘 어울려요" 등 진심 어린 댓글로 뜨거운 반응을 남기고 있다.앞서 유튜브 채널 '요정재형'에 출연한 주우재는 "졸업을 한 학기 앞두고 휴학을 결심하고 삼각대 하나로 셀프 촬영을 진행하며 쇼핑몰을 준비했다"며 "첫날엔 주문이 없었지만 SNS를 통해 입소문이 나기 시작했고 첫 달에만 3000만원의 매출을 기록했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 당시 주우재는 "한 달 더 해봤는데 매출이 비슷하게 나왔다"며 "그때 '이제 평생 살 돈 다 벌었다'고 생각했다"고 말했다.한편 1986년생인 주우재는 나이가 믿겨지지 않은 동안 외모와 특유의 예능감으로 많은 사랑을 받고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr