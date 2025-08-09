사진 = 장기용 인스타그램

배우 장기용이 생일을 맞아 특별한 인증샷을 선보여 화제를 모으고 있다.장기용은 "하루가 지났지만 축하해 주신 분들 진심으로 감사합니다"라는 멘트와 함께 직접 케이크와 선물, 그리고 정성어린 팬들의 축하가 담긴 현장을 사진으로 남겼다. 장기용의 생일은 지난 8월 7일로 알려졌다.공개된 사진 속 장기용은 훈훈한 블랙 민소매와 셔츠 차림 등 다양한 스타일로 생일 케이크를 들고 환하게 웃고 있다. 테이블 위에는 대형 풍선과 꽃다발, 선물 그리고 'HAPPY BIRTHDAY' 장식이 가득 놓여있고 다양한 케이크와 과일, 소품들이 생일 파티의 분위기를 더한다. 선물 꾸러미와 정성스런 카드, 팬들의 메시지까지 연예인 생일 파티의 정석을 보여주며 일상에서 드러나는 따뜻하고 밝은 에너지가 그대로 전해진다.장기용의 진심 어린 감사 인사에 팬들은 "가족들과 행복한 시간 보내길 바라요" "늘 응원해요" "건강에 유의하시고 웃음이 가득한 한 해가 되길 바랍니다" "오빠는 항상 멋져요" "행복한 모습에 더 좋아" 등 아낌없는 응원과 감동을 댓글로 남기고 있다.세련된 분위기와 따뜻한 팬 사랑, 특별한 생일의 순간을 완벽하게 담아낸 장기용은 많은 축하를 받고 있다. 생일 하루가 지난 뒤에도 팬들과 소통하며 감사의 마음을 전하는 모습에서 장기용의 솔직한 매력과 인간미가 더욱 빛난다.한편 1992년생인 장기용은 33세다. 장기용은 '괜찮아사랑이야', '최고의결혼', '뷰티풀마인드', '고백부부', '나의 아저씨', '검색어를 입력하세요WWW', '간떨어지는동거', 등에 출연해 큰 사랑을 받았다. 또 장기용은 SBS 드라마 '키스는 괜히 해서!'에서 안은진과 호흡을 맞출 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr