'트라이:우리는 기적이 된다'에서 한양체고 럭비부가 완전체 원팀이 돼 기적을 향해 성큼 첫 걸음을 내디뎠다.지난 8일 방송된 SBS 금토드라마 '트라이: 우리는 기적이 된다'(연출 장영석/극본 임진아) 5화는 문웅(김단 분)이 합류하며 완전체가 된 럭비부가 원팀으로 뭉쳐 전국대회 우승이라는 기적을 향해 돌진하기 시작했다.특히 럭비부 브레인 오영광(김이준 분)이 자신이 하고 싶은 것이 공무원이 아닌 럭비라는 것을 깨달으며 팀으로 돌아왔고 한양체고 럭비부는 더욱 단단해진 팀워크로 실업팀을 상대로 12점을 내는 쾌거를 거둬 감동을 선사했다. 이와 함께 '트라이'는 최고 시청률 6.5%, 수도권 5.9%, 전국 5.5%를 기록하며 또 다시 자체 최고 시청률을 경신해 매화 시청률이 상승하는 뜨거운 기세를 이어갔다. 뿐만 아니라 동 시간대 시청률 1위, 3주 연속 금요 미니시리즈 1위를 기록하는 기염을 토했다. (닐슨 코리아 기준)문웅이 교감이 제안한 테스트를 통과하며 특별전형 입학이 확정되며 럭비부도 살아남았다. 하지만 주가람(윤계상 분)에게 근육마비가 찾아와 긴장감을 자아냈다. 마비때문에 학교 복도에 주저앉은 주가람을 배이지(임세미 분)가 발견했고 주가람이 아프다는 것이 발각될 위기에 처했다. 하지만 교장 강정효(길해연 분)가 음주로 인해 몸을 가누지 못하는 것이라고 상황을 모면했고 배이지는 가람이 전혀 술을 마시지 않았던 것을 떠올리며 의아함을 드러냈다.주가람이 국가대표로 아시안컵을 준비하던 3년 전 갑작스럽게 중증 근무력증을 진단받았다는 것이 드러났다. 호흡기 마비가 오면 위험할 수 있다는 의사의 말에 가람은 비누방울을 부는 것으로 매일 자신의 호흡기 마비를 확인했다는 것이 밝혀져 안타까움을 자아냈다.문웅의 입학으로 럭비부는 정원을 채웠지만 여전히 럭비부를 향한 교감 성종만(김민상 분)의 박대는 계속됐다. 훈련을 할 수 있는 공용공간을 확보하지 못한 럭비부는 비어 있는 수영장과 시립 운동장 등을 찾아다니며 훈련을 이어갔다. 주가람은 "우리 목표는 하반기 전국대회 우승이다"라고 밝히며 그 정도 성과가 있어야 럭비부가 한양체고에서 살아남을 수 있다고 강조했다. 럭비를 하고 싶다는 열망이 있는 한양체고 럭비부 학생들은 강도 높은 훈련을 소화하며 원팀으로 거듭났다.럭비부의 다음 연습 경기 상대는 국가대표 선수들도 뛰고 있는 실업팀. 럭비부는 대상고와의 연습경기 때와는 달라진 마음가짐을 보여줬다. 승패에 연연하지 않고 "까짓 것 우리 한번 해보자"라며 패기 있게 나선 것. 하지만 공무원 시험과 연습경기 일정이 겹친 영광이 훈련 불참 사유서를 제출하며 주장 윤성준(김요한 분)과 대립해 이목을 집중시켰다.주가람은 오영광이 스스로 잠재력이 있다는 것을 깨우치게 도와줬다. 오영광에게 공무원 시험을 보러 가도 좋다고 허락한 주가람은 "언젠가 이 그라운드를 떠날 순간이 오면 그건 오직 너의 결정이길 바란다"라고 진심을 담은 조언을 전해 뭉클함을 선사했다.주가람의 조언에 이어 럭비부의 진심 가득한 응원이 담긴 롤링페이퍼가 영광의 마음을 움직였다. 오영광은 친구들과 럭비를 하며 느꼈던 환희와 희열, 가슴 뜨거웠던 순간을 떠올렸고 자신의 심장을 뛰게 하는 것이 럭비라는 것을 깨닫고 경기장을 향해 달렸다. 문웅이 합류하고 영광까지 공무원 시험 대신 럭비를 선택하며 한양체고 럭비부 7인 완전체가 다시 뭉쳐 원팀으로 첫 경기에 나섰고 이들은 실업팀을 상대로 12점을 내며 '잘 지는 법'을 한번 더 배웠다. 주가람은 "이건 이번 시즌에서 우리가 기록한 가장 낮은 점수 일거다"라며 확신했다. 목표를 묻는 가람에 럭비부는 한 목소리로 "전국대회 우승!"을 외치며 힘찬 기세를 전했다. 주가람은 한양체고 럭비부를 향한 믿음을 드러낸 후 "너희도 스스로를 믿어라"라고 강조했다. 이에 "우리 기적이 되어 보아요"라며 주먹을 뻗은 김주양(황성빈 분)에게 주먹을 맞댄 주가람에 이어 윤성준, 오영광, 소명우(이수찬 분), 도형식(윤재찬 분), 표선호(우민규 분), 웅까지 주먹을 모으며 '전국대회 우승'이라는 기적을 향한 패기를 보여줘 시청자들의 가슴을 벅차게 만들었다.그런가 하면 국가대표 선발전에서 4위를 유지하던 이지는 사격부 감독인 전낙균(이성욱 분)에게 부교육감(장혁진 분)의 딸인 나설현(성지영 분)을 국가대표 선발전에 통과시키라는 명령을 받았다. 배이지는 "지금 저한테 승부조작을 하라는 말씀이세요?"라고 반박했고 전낙균은 "오늘 네 은퇴경기로 만들어줄까?"라고 협박을 해 분노를 유발했다. 흔들리기 시작한 배이지는 시간 내에 마지막 발을 쏘지 못했고 결국 설현이 4위로 국가대표 선발전 결선에 진출해 안타까움을 자아냈다.이에 방송 직후 각종 온라인 커뮤니티 및 SNS에서는 "마음이 막 벅차 오른다", "주가람 캐릭터 진짜 좋다", "럭비부 진짜 사랑스럽다", "한양체고 럭비부 이제 올라갈 일만 남았다", "우리는 기적이 된다! 가보자고", "보고 있으면 이게 바로 청춘이다 싶다", "럭비부 애들 에피소드 너무 좋아", "주가람 어록집 내자", "배이지 안타까워 죽겠다” 등의 시청 소감이 이어졌다.윤계상이 주연을 맡은 SBS '트라이-우리는 기적이 된다'는 금요일, 토요일 밤 9시 50분 방송된다. 윤계상은 극 중에서 인생 역전을 꿈꾸는 전직 국가대표 출신 고등학교 체육교사로 분해 깊이 있는 연기력과 따뜻한 인간미를 선보이고 있다. '트라이'는 SBS 문화재단 극본공모에서 만장일치 최우수작으로 당선된 작품으로 임진아 작가와 드라마 '모범택시2'를 공동 연출한 장영석 감독이 연출진으로 참여한다.한편 윤계상 보다 5살 연하인 아내는 논픽션 CEO로 유명하며 지난 2023년 481억 원의 매출을 기록했다고 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr