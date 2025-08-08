프리미엄 스킨케어 브랜드 MERNEL(메르넬)은 배우 지창욱을 일본 앰버서더로 선정하고, 2025년 하반기부터 본격적인 일본 시장 캠페인을 시작한다.
메르넬은 자연 유래 성분과 저자극 포뮬러를 바탕으로 한 고기능성 스킨케어 브랜드로, 이번 지창욱 앰버서더 발탁을 통해 브랜드의 고급스러운 감성과 글로벌 확장성을 더욱 강화할 계획이다.
배우 지창욱은 드라마와 영화, OTT 콘텐츠를 통해 전 세계 팬들과 소통하는 K콘텐츠 대표 배우로, 부드럽고 절제된 이미지가 메르넬이 추구하는 브랜드 철학과 부합한다는 점에서 앰버서더로 낙점되었다.
메르넬은 지창욱과 함께하는 다양한 캠페인과 한정 프로모션을 순차적으로 선보이며, 일본 프리미엄 뷰티 시장 내 존재감을 본격적으로 확대할 예정이다.
보다 구체적인 캠페인 일정과 이벤트 정보는 메르넬 공식 채널 및 SNS를 통해 추후 공개된다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
메르넬은 자연 유래 성분과 저자극 포뮬러를 바탕으로 한 고기능성 스킨케어 브랜드로, 이번 지창욱 앰버서더 발탁을 통해 브랜드의 고급스러운 감성과 글로벌 확장성을 더욱 강화할 계획이다.
배우 지창욱은 드라마와 영화, OTT 콘텐츠를 통해 전 세계 팬들과 소통하는 K콘텐츠 대표 배우로, 부드럽고 절제된 이미지가 메르넬이 추구하는 브랜드 철학과 부합한다는 점에서 앰버서더로 낙점되었다.
메르넬은 지창욱과 함께하는 다양한 캠페인과 한정 프로모션을 순차적으로 선보이며, 일본 프리미엄 뷰티 시장 내 존재감을 본격적으로 확대할 예정이다.
보다 구체적인 캠페인 일정과 이벤트 정보는 메르넬 공식 채널 및 SNS를 통해 추후 공개된다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT