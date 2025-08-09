사진=텐아시아DB

사진=Mnet

사진=KBS2, MBC

그룹 아이콘(iKON) 김진환이 최근 컴백 활동을 성공적으로 마무리했다. 한편 같은 그룹 멤버 바비는 지난 2021년 비연예인과 결혼해 같은 해 득남 소식을 전한 바 있다.1994년생 김진환은 지난 7일 오후 방송된 Mnet '엠카운트다운 인 보령'을 끝으로 새 앨범 '207' 활동을 마무리했다.김진환은 정식 발매에 앞서 선공개 타이틀 'We Can't Explain(위 캔트 익스플레인)' 무대로 팬들을 먼저 찾으며 활동의 포문을 열었다. 그는 전에 없던 발랄한 매력이 돋보이는 음악으로 통통 튀는 에너지 발산한 것은 물론, 여전한 무대 장악력까지 과시하며 높은 관심을 모았다.이어 김진환은 또 다른 타이틀 'OBEY(오베이)'로 강렬한 변신을 선보이며 극과 극 콘셉트를 극대화했다. 그는 다채로운 구성이 돋보이는 파워풀한 퍼포먼스로 한층 더 성장한 올라운더 아티스트의 역량을 증명하는가 하면, 표정 연기와 제스처로 치명적인 매력을 극대화하며 글로벌 팬심을 저격하는 데 성공했다.김진환은 소속사 143엔터테인먼트를 통해 "무대에 설 수 있다는 것만으로도 감사한 시간이었고, 매 순간 아낌없이 응원해 준 팬분들 덕분에 더없이 특별한 활동이었다"라며 "짧다면 짧고, 길다면 길었던 이 시간을 기다려 주셔서 진심으로 감사하다"고 소감을 전했다.군백기를 깨고 약 2년 만에 무대에 오르며 명실상부한 존재감을 다시 한번 실감케 한 김진환. 변함없는 인기를 입증한 그는 앨범명 '207'과 동명의 타이틀로 진행되는 일본 투어와 아시아 투어로 기세를 몰아갈 예정이다.한편, 김진환은 계속해서 국내외를 넘나들며 활발한 활동을 이어갈 계획이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr