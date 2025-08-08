사진 = C9엔터테인먼트, TBS 제공

신인 보이그룹 NAZE(네이즈)가 팀명 공개와 함께 일본 지상파 드라마 전원 출연 소식을 전하며 데뷔 전부터 글로벌 행보에 나섰다.소속사 C9엔터테인먼트는 지난 5일 공식 SNS 채널명을 기존 C9 ROOKIES에서 NAZE(네이즈)로 변경하고, 팀의 정식 명칭을 최초 공개했다. 이어 7일과 8일 양일간 일본 TBS 공식 계정을 통해 NAZE 관련 콘텐츠를 순차적으로 선보이며 본격적인 프리 데뷔 활동에 돌입했다.네이즈(카이세이, 윤기, 아토, 턴, 유야, 김건, 도혁)는 C9엔터테인먼트가 약 5년 만에 선보이는 신인 보이그룹이다. 팀명 네이즈는 영어로 바다와 육지가 만나는 지형을 뜻하며, 한국어로는 '곶'에 해당한다. 동시에 'New Adventure's Zestyfull Echo'의 약자로, 대지의 끝과 바다의 시작에서 새로운 모험을 통해 진정한 자아를 찾고 생생한 울림을 전하겠다는 의미를 담았다.네이즈는 오는 2026년 1월부터 일본 지상파 TBS 금요일 밤 10시 황금 시간대에 방송되는 드라마 'DREAM STAGE(드림 스테이지)'에 멤버 전원이 출연한다. 해당 드라마는 공개 직후 일본 내 한류 플랫폼 메인 페이지를 장식했으며, 주요 매체 보도로 화제를 모았다.'DREAM STAGE'는 과거 스캔들로 업계에서 퇴출된 일본인 프로듀서와 한국 소속사 연습생 출신 7인이 함께 꿈을 좇는 서사를 다룬다. TBS 간판 프로듀서 타카하시 마사나오가 총괄을 맡았으며, 'TOKYO MER' 제작진이 대거 참여한다.방송에 앞서 네이즈는 8일부터 매주 금요일 밤 11시 TBS 공식 유튜브 및 일본 민영방송 다시보기 플랫폼 Tver를 통해 리얼리티 콘텐츠 '나제도리(ナゼドリ?) ~NAZE? DREAM STAGE~'를 선보인다. 연습생에서 배우로 성장해가는 과정을 담은 리얼리티로, 멤버들의 드라마틱한 여정이 예고됐다.네이즈는 이번 드라마를 시작으로 다양한 온·오프라인 글로벌 프로모션을 진행하며 팬들과 적극적으로 소통할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr