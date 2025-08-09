이종석♥문가영, 드디어 결단 내린다 ('서초동')

사진제공=tvN

어변저스 5인방이 성장 프로젝트 마지막 단계에 접어든다.tvN 토일드라마 ‘서초동’이 직장생활 n년 만에 다시금 진짜 하고 싶었던 일을 찾아 나선 어쏘 변호사들의 고뇌를 담으며 공감을 불러일으키고 있다. 이에 마지막까지 놓칠 수 없는 어쏘 변호사들의 고민 리스트를 짚어봤다.먼저 이직과 개업이 빈번한 어쏘 세계에서 10년 가까이 한 직장을 다니고 있는 안주형(이종석 분)의 행보에 관심이 모아진다. 그간 안주형은 하기 싫은 일을 시켜도 해야 한다는 마인드로 들어오는 사건은 담담히 임해왔다. 그러나 직장 내 괴롭힘으로 인해 스스로 목숨을 끊은 피해자의 유가족을 상대로 가해자 측의 변호를 하라는 직장 상사의 터무니 없는 지시에 안주형도 불편함을 내비치기 시작했다. 자신의 마음을 짓누른 감정이 무엇인지 자각한 안주형이 어떤 선택을 하게 될지 궁금해지고 있다.강희지(문가영 분)는 소중한 사람을 제 손으로 지키고 의뢰인의 마음을 어루만지는 변호사가 되겠다는 목표를 품고 서초동에 들어왔다. 위기에 빠진 아빠를 구해내고 다양한 의뢰인을 만나며 목표를 향해 성큼성큼 나아가고 있지만 강희지가 생각한 이상과 현실 사이에는 엄청난 갭이 존재해 고민은 계속되고 있다. 특히 자신과 비슷한 결을 가진 줄 알았던 대표 변호사 강정윤(정혜영 분)과 묘한 입장 차를 경험했던 만큼 강희지가 어느 길을 걷게 될지 호기심이 커지고 있다.강희지와 달리 별다른 목표 없이 변호사가 된 조창원(강유석 분)은 돈 되는 사건은 모두 떠맡기는 대표 변호사 성유덕(이서환 분)의 만행과 뜻대로 되지 않는 재판 결과로 깊은 무력감에 빠져 있다. 그러던 중 학교폭력 피해자에서 살인미수 가해자가 된 어린 학생의 사정을 이해하고 비교적 가벼운 형벌을 구형한 검사의 결단은 조창원의 마음속에 진한 울림을 안겼다. 이어 경력직 검사 채용 공고를 몰래 살피는 등 이직 조짐을 보이고 있어 조창원의 앞날 또한 주목되고 있다.임신 사실을 알게 된 배문정(류혜영 분) 또한 이직 준비를 시작해 눈길을 끈다. 육아 휴직 문제로 대표 변호사 나경민(박형수 분)과 갈등을 겪고 있기 때문. 송사 일을 너무나 좋아하지만 육아 휴직을 쓰기엔 현실이 마땅치 않은 데다가 밤샘이 잦은 업무 특성상 몸에 무리가 갈 수밖에 없을 터. 배문정은 현재 육아와 일을 병행 중인 선배를 찾아가 육아휴직부터 사내유치원까지 복지가 잘 되어 있는 사내변호사 자리를 물색하고 있다. 배문정이 과연 좋아하는 일 대신 안정적인 현실을 보장 해줄 수 있는 직장으로 가게 될지 이목이 쏠린다.집안 환경 탓에 하고 싶은 일도 애써 외면하고 있는 하상기(임성재 분)의 앞날도 지켜볼 부분이다. 휴학 후 돈을 벌어야만 학교를 다닐 수 있을 정도로 가난했던 하상기는 변호사 취업 이후 돈을 모으는 재미로 회사를 다니던 가운데 로스쿨 실습생들을 가르치는 과정에서 보람을 느끼고 다시금 교육에 대한 꿈을 품게 됐다. 그러나 공부에만 매진하기엔 당장의 생계를 장담할 수 없기에 결국 이를 포기하기로 마음먹은 상황. 꿈과 현실 중에서 고뇌하며 보는 이들의 공감을 불러일으키고 있는 하상기의 미래에 시선이 집중된다.‘서초동’은 부조리한 구조에 순응하며 일어나는 업무 스트레스, 상사와의 갈등, 육아휴직 등 직장인이라면 한 번쯤 겪어봤을 고민을 어쏘 변호사들의 이야기로 풀어내고 있다. 신입도, 베테랑도 지금 하는 일에 대해 다시금 생각하게 만드는 ‘서초동’의 마지막 이야기가 기다려진다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr