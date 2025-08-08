TV텐 바로가기
그룹 에스파(카리나, 윈터, 닝닝, 지젤)가 해외 일정 참석 차 8일 오전 김포국제공항을 통해 일본으로 출국했다.
에스파, 오늘도 예쁘다[TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

