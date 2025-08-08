TV텐 바로가기
그룹 아홉(AHOF·스티븐, 서정우, 차웅기, 장슈아이보, 박한, 제이엘, 박주원, 즈언, 다이스케)이 해외 일정 참석 차 8일 오전 김포국제공항을 통해 일본으로 출국했다.
아홉(AHOF) 아침부터 안구정화
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지