아홉(AHOF) 아침부터 안구정화 입력 2025.08.08 07:07 수정 2025.08.08 07:07

그룹 아홉(AHOF·스티븐, 서정우, 차웅기, 장슈아이보, 박한, 제이엘, 박주원, 즈언, 다이스케)이 해외 일정 참석 차 8일 오전 김포국제공항을 통해 일본으로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지