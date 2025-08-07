QWER 시연/ 사진=텐아시아 DB, 오오티비

오오티비가 셀럽들의 휴대폰을 파묘하는 이색 예능 '포렌식'을 전격 론칭한다.멀티플랫폼 콘텐츠 제작사 오오티비(대표 이현숙)의 새 예능 '포렌식'은 셀럽들의 휴대폰 속 숨겨두고 싶은 취향부터 은밀한 알고리즘까지 모두 파헤치는 토크쇼. 평소 궁금했던 셀럽의 일상이 모두 담겨 있는 휴대폰을 들여다보며, 홈 화면부터 설치된 앱, 실제 상품 구매 내역과 콘텐츠 추천 알고리즘까지 자세히 알아볼 수 있다. 셀럽들이 실제 사용하는 휴대폰을 통해 '찐' 일상을 소개할 뿐 아니라 자신만의 독특한 취향과 취미까지 공개하며 다양한 리액션을 보여주는 것 또한 재미 포인트. '포렌식'을 이끌어 갈 MC로는 유튜브 유저층 사이에서 강력한 코어 팬덤을 보유한 '예능 블루칩' 개그맨 이재율이 낙점돼, 탁월한 순발력으로 셀럽들의 허를 찌르는 '포렌식'을 진행하는 동시에 날 것 그대로의 '티키타카' 토크를 이어가며 맹활약할 예정이다.7일 공개되는 '포렌식' 첫 회에서는 걸밴드 QWER의 쵸단-시연이 게스트로 동반 출연해, '극과 극'의 휴대폰 상태부터 각기 다른 성격, 취향을 모두 공개할 예정이라 흥미를 끌어올린다. 시연은 깔끔하게 정리된 홈 화면을 공개해 감탄을 불러일으킨 반면, 쵸단은 각종 앱들이 정신없이 나열된 홈 화면이 발각되자 "매일 치매 예방 훈련을 하는 중"이라고 재치 있는 변명에 나서 웃음을 자아낸다.이어 이재율이 쵸단-시연의 본격적인 휴대폰 '포렌식'에 돌입한 가운데, 시연은 다양한 게임 앱을 소개하며 '고인 물'의 위엄을 드러낸다. 또 "아이돌로 데뷔하기 전, 일본 '메이드 카페'에서 잠시 아르바이트를 했었다"라며 당시의 인증 사진을 깜짝 공개해 시선을 강탈한다.더불어 '비행기 추적 어플'을 보는 게 취미라며 '4차원' 면모를 보인 쵸단은, 자주 이용하는 중고 거래 앱의 구매 내역을 시원하게 공개한다. 이중 '고가 브랜드'의 옷이 다수 발견되자, 쵸단은 "원래는 훨씬 비싼 브랜드인데, 내가 아동용 중 제일 큰 사이즈가 맞아서 좀더 싸게 구매할 수 있었다"라며 본인만의 '가성비 쇼핑 꿀팁'을 밝히기도 한다. 이와 함께 쵸단의 사진첩에서는 각종 위스키로 꽉꽉 찬 '위스키장'이 포착되는데, 쵸단은 "해외를 나갈 때마다 사 모은다며, 가장 비싼 병은 800만 원 정도"라고 밝혀 이재율의 격한 탄성을 자아낸다. 직후 시연은 "그 위스키를 마셔 봤다"라며 생생한 후기를 전하기도 하는데, 그야말로 '억' 소리가 나는 위스키의 정체와 시연의 솔직한 '맛평'은 어떨지 궁금증이 모인다.QWER 쵸단과 시연의 '은밀한 취향'이 밝혀지는 '포렌식' 첫 회는 7일(오늘) 오후 6시 유튜브 오오티비 스튜디오(ootb STUDIO) 채널에서 만나볼 수 있으며, 이후 매주 목요일 오후 6시에 새 에피소드가 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr