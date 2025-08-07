/사진 = 모스트콘텐츠

가수 모어(more)가 배우 윤산하, 아린 주연의 드라마 '내 여자친구는 상남자' OST 네 번째 주자로 참여한다.가수 모어(more)가 참여한 ‘내 여자친구는 상남자’ OST Part.4 ‘아이 씨 유’(I See You)가 오늘 7일 발매된다.인기 네이버웹툰을 원작으로 한 KBS 2TV 수목드라마 ‘내 여자친구는 상남자’는 설렘과 코믹, 감동을 모두 아우른 탄탄한 전개로 시청자들의 뜨거운 호응을 얻고 있다.이와 동시에 드라마의 분위기를 한층 고조시킬 OST ‘아이 씨 유’가 발매된다. 이번 곡은 상대가 어떤 모습이든 진심으로 바라보고, 언제나 함께하겠다는 메시지를 담은 곡으로, 성별이 바뀌는 혼란 속에서 위기를 겪는 지은(아린)을 향한 윤재(윤산하)의 순애보적인 마음을 극적으로 대변한다.극 중 박윤재와 김지은 사이의 긴장과 혼란, 그리고 점점 깊어지는 애틋한 감정선 위에, 서정적인 사운드와 모어(more)의 섬세하고 부드러운 보컬이 어우러지며 그들의 깊어지는 감정선을 더욱 애틋하게 끌어올릴 예정이다.감미로운 보이스와 섬세한 표현력으로 사랑받는 싱어송라이터 모어(more)는 2019년 '미쳤다'로 데뷔해, '소년시대', '놀아주는 여자' 등 다수의 드라마에 목소리를 더했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr