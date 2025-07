베일 벗은 영탁·김연자의 '주시고'

가수 영탁이 새 디지털 싱글 ‘주시고 (Juicy Go) (Duet with 김연자)’가 베일을 벗었다.15일 공개된 랜덤 콘텐츠 영상은 짧은 분량에도 영탁 특유의 유쾌한 에너지가 멜로디와 가사에 집중적으로 담겼다. 밝고 위트 있는 분위기가 기대감을 증폭시킨다.랜덤 콘텐츠를 통해 공개된 신곡 ‘주시고 (Juicy Go) (Duet with 김연자)’는 디스코 펑크의 리듬에 EDM 에너지 그리고 트로트 고유의 멜로디가 절묘하게 맞물린 하이브리드 댄스 트로트 트랙다. 자신감을 잃고 위축된 이들에게 벅찬 응원과 따스한 공감을 선물한다.이어 오는 18일까지 랜덤 콘텐츠가 순차적으로 공개될 예정이라 ‘주시고 (Juicy Go) (Duet with 김연자)’의 다채로운 매력이 풍성하게 전달될 예정이다. 이번 노래는 오는 22일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.한편, 영탁은 내달 8일부터 10일까지 서울 잠실 실내체육관에서 단독 콘서트 ‘TAK SHOW4’를 개최한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr